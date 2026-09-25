Клієнтів Revolut зачепив новий витік даних

Клієнти Revolut могли постраждати від нового витоку персональних даних. Інцидент стався у американського брокера DriveWealth, який раніше обслуговував операції з американськими акціями для користувачів фінтеху

Як повідомляє Finextra, DriveWealth зафіксувала несанкціонований доступ до своєї мережі протягом двох днів у вересні. За даними компанії, зловмисники застосували складну схему соціальної інженерії та отримали доступ до частини історичних даних клієнтів.

Серед інформації, яка могла потрапити до рук хакерів, — імена, адреси електронної пошти та проживання, номери телефонів, а також дані про працевлаштування.

Водночас Revolut заявив, що наразі немає підстав вважати, що були скомпрометовані паролі або платіжні дані — зокрема номери банківських рахунків чи карток. Компанія повідомила, що співпрацює з DriveWealth, щоб встановити точний масштаб інциденту.

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Для європейських клієнтів витік стосується історичних даних, переданих DriveWealth до того, як Revolut змінив модель торгівлі американськими акціями. У різних країнах Revolut поступово припиняв співпрацю з DriveWealth у цьому напрямі — цей процес тривав з грудня 2023 року до червня 2025 року. Після цього персональні дані окремих клієнтів у цих країнах брокеру вже не передавалися.

Це вже другий інцидент із даними клієнтів Revolut менш ніж за два тижні. Раніше компанія підтвердила, що передала конфіденційну інформацію шахраям, які надсилали підроблені запити з домену справжнього державного органу. Тоді серед потенційно розкритих даних були адреси, телефони, копії паспортів і водійських посвідчень, селфі для верифікації, виписки та історія транзакцій.

Щодо України, Revolut офіційно відкрив доступ до своїх сервісів для українських резидентів у лютому 2025 року та використовував Дію для верифікації користувачів. Наразі компанія тимчасово призупинила реєстрацію нових акаунтів в Україні. Водночас Revolut не повідомляв, які саме країни зачепив новий інцидент, тому підтверджених даних про постраждалих українських користувачів немає.

Редакція PSM звертає увагу, що користувачам Revolut варто особливо уважно ставитися до підозрілих листів, дзвінків та повідомлень. Викрадені контактні та персональні дані можуть використовуватися для фішингу та інших схем соціальної інженерії навіть без доступу до паролів чи банківських реквізитів.

Раніше ми також писали, що з Revolut вимагають 10 000 Біткоїнів за викрадені дані.

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