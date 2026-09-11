Пенсіонерам обіцяють до 5300 грн: що потрібно знати

Українцям почали надходити повідомлення про нібито нову фінансову допомогу для пенсіонерів у розмірі до 5300 грн. Однак за привабливою пропозицією можуть ховатися шахраї

У соцмережах і месенджерах поширюють інформацію про нібито нові виплати пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 грн. Автори таких повідомлень стверджують, що сума допомоги залежить від регіону проживання та страхового стажу.

Щоб отримати кошти, користувачам пропонують перейти за посиланням та підтвердити область проживання або пройти «ідентифікацію». Для більшої переконливості шахраї можуть використовувати назву, логотипи та оформлення, схожі на офіційні ресурси Пенсійного фонду України.

Також у повідомленнях часто наголошують, що виплату необхідно оформити протягом обмеженого часу. Такий психологічний тиск має змусити людину діяти швидко та не перевіряти інформацію.

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У Кіберполіції попереджають, що подібні посилання можуть вести на фішингові сайти. Їх використовують для отримання персональних даних, реквізитів банківських карток або доступу до облікових записів користувачів.

У Пенсійному фонді наголошували, що інформація про таку допомогу не відповідає дійсності. Українцям радять перевіряти дані про пенсії та соціальні виплати виключно на офіційних ресурсах, не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати стороннім особам банківські дані.

Редакція PSM звертає увагу, що обіцянки термінових державних виплат часто використовують у фішингових схемах. Якщо для отримання нібито допомоги вас просять перейти за стороннім посиланням, ввести реквізити картки, пароль або інші конфіденційні дані, варто спочатку перевірити інформацію на офіційних сайтах державних установ.

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Джерела: napensii.ua; cyberpolice.gov.ua.