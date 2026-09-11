Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Пенсіонерам обіцяють до 5300 грн: що потрібно знати

11.09.2026 12:50
Микола Деркач

Українцям почали надходити повідомлення про нібито нову фінансову допомогу для пенсіонерів у розмірі до 5300 грн. Однак за привабливою пропозицією можуть ховатися шахраї

Пенсіонерам обіцяють до 5300 грн: що потрібно знати

Фото: freepik.com

У соцмережах і месенджерах поширюють інформацію про нібито нові виплати пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 грн. Автори таких повідомлень стверджують, що сума допомоги залежить від регіону проживання та страхового стажу.

Щоб отримати кошти, користувачам пропонують перейти за посиланням та підтвердити область проживання або пройти «ідентифікацію». Для більшої переконливості шахраї можуть використовувати назву, логотипи та оформлення, схожі на офіційні ресурси Пенсійного фонду України.

Також у повідомленнях часто наголошують, що виплату необхідно оформити протягом обмеженого часу. Такий психологічний тиск має змусити людину діяти швидко та не перевіряти інформацію.

Читайте також: У Раді пропонують підняти мінімальну пенсію до 7350 грн

У Кіберполіції попереджають, що подібні посилання можуть вести на фішингові сайти. Їх використовують для отримання персональних даних, реквізитів банківських карток або доступу до облікових записів користувачів.

У Пенсійному фонді наголошували, що інформація про таку допомогу не відповідає дійсності. Українцям радять перевіряти дані про пенсії та соціальні виплати виключно на офіційних ресурсах, не переходити за підозрілими посиланнями та не передавати стороннім особам банківські дані.

Редакція PSM звертає увагу, що обіцянки термінових державних виплат часто використовують у фішингових схемах. Якщо для отримання нібито допомоги вас просять перейти за стороннім посиланням, ввести реквізити картки, пароль або інші конфіденційні дані, варто спочатку перевірити інформацію на офіційних сайтах державних установ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Субсидію нарахують не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ

До 242 грн за куб: де в Україні найдорожча вода

Деякі українці можуть отримувати більше ₴3000 щомісяця: кому доступна допомога

Джерела: napensii.ua; cyberpolice.gov.ua.

Рубрики: БезпекаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України 10.09.2026

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України
В Україні пропонують змінити правила виплат військовим 10.09.2026

В Україні пропонують змінити правила виплат військовим
Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень 10.09.2026

Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова 10.09.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова
У Раді пропонують підняти мінімальну пенсію до 7350 грн 10.09.2026

У Раді пропонують підняти мінімальну пенсію до 7350 грн
У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика 09.09.2026

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

Вибір редакції
Всі
Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами
ТОП статей 10.09.2026

Шлях України до SEPA: що стоїть між законом і реальними платежами

 Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

Останні новини
Сьогодні  14:10

Які послуги доступні ВПО в Дії

 Сьогодні  11:30

Податок на посилки з-за кордону: що змінили в оновлених законопроєктах

 Сьогодні  10:00

На смартфонах в Україні фіксують дивний збій: як його виправити

 10.09.2026  20:20

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

 10.09.2026  19:40

У Таїланді знайшли новий вид рослини — квітку диявола

 10.09.2026  18:20

Інфляція в Україні зросла — звіт НБУ за серпень

 10.09.2026  17:40

У Резерв+ розширили перелік тих, хто може оформити відстрочку онлайн

 Всі новини
credit link image