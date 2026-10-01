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Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

01.10.2026 12:30
Микола Деркач

Зростання крипторинку та збільшення запасів цифрових активів суттєво підняли вартість криптопортфеля BlackRock. При цьому темпи накопичення Ethereum випередили Біткоїн

Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

Фото: chatgpt.com

Про це пише Finbold із посиланням на дані Arkham Intelligence станом на 30 вересня.

За третій квартал 2026 року вартість криптоактивів під управлінням BlackRock збільшилася на $29,54 млрд — із $47,56 млрд до приблизно $77,1 млрд. Приріст становив 62,11%.

Цьому сприяло подорожчання двох найбільших криптовалют. Від початку липня Біткоїн зріс більш ніж на 42% — із $58 564 до майже $84 тис. Ethereum за цей час додав понад 70%: його ціна піднялася з $1570 до приблизно $2667.

Паралельно збільшилася кількість монет у фондах компанії. На початку кварталу iShares Bitcoin Trust (IBIT) тримав близько 738 200 біткоїнів вартістю $43,23 млрд. За три місяці його запаси поповнилися на 63 070 BTC, або 8,54%, — до 801 270 монет.

Також читайте: Біткоїн може зрости до $220 000: експерт назвав дату

Ще активніше зростали запаси Ethereum. Два фонди BlackRock — iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) та iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) — розпочали квартал із сукупними 2,75 млн ETH. До кінця вересня цей показник сягнув приблизно 3,76 млн ETH. Збільшення становило понад мільйон монет, або 36,49%.

Отже, у відсотковому вимірі запаси Ethereum зростали швидше, хоча Біткоїн залишався головним джерелом приросту вартості криптопортфеля.

Редакція PSM звертає увагу, що для інвесторів з України ці показники є приводом стежити за попитом великих фондів, але не сигналом автоматично повторювати їхні покупки. Зростання вартості активів під управлінням не дорівнює припливу нових коштів: частину приросту забезпечило подорожчання самих монет. У разі падіння котирувань цей ефект працюватиме у зворотному напрямку.

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