Криптопортфель BlackRock зріс майже на $30 млрд

Зростання крипторинку та збільшення запасів цифрових активів суттєво підняли вартість криптопортфеля BlackRock. При цьому темпи накопичення Ethereum випередили Біткоїн

Про це пише Finbold із посиланням на дані Arkham Intelligence станом на 30 вересня.

За третій квартал 2026 року вартість криптоактивів під управлінням BlackRock збільшилася на $29,54 млрд — із $47,56 млрд до приблизно $77,1 млрд. Приріст становив 62,11%.

Цьому сприяло подорожчання двох найбільших криптовалют. Від початку липня Біткоїн зріс більш ніж на 42% — із $58 564 до майже $84 тис. Ethereum за цей час додав понад 70%: його ціна піднялася з $1570 до приблизно $2667.

Паралельно збільшилася кількість монет у фондах компанії. На початку кварталу iShares Bitcoin Trust (IBIT) тримав близько 738 200 біткоїнів вартістю $43,23 млрд. За три місяці його запаси поповнилися на 63 070 BTC, або 8,54%, — до 801 270 монет.

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Ще активніше зростали запаси Ethereum. Два фонди BlackRock — iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) та iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) — розпочали квартал із сукупними 2,75 млн ETH. До кінця вересня цей показник сягнув приблизно 3,76 млн ETH. Збільшення становило понад мільйон монет, або 36,49%.

Отже, у відсотковому вимірі запаси Ethereum зростали швидше, хоча Біткоїн залишався головним джерелом приросту вартості криптопортфеля.

Редакція PSM звертає увагу, що для інвесторів з України ці показники є приводом стежити за попитом великих фондів, але не сигналом автоматично повторювати їхні покупки. Зростання вартості активів під управлінням не дорівнює припливу нових коштів: частину приросту забезпечило подорожчання самих монет. У разі падіння котирувань цей ефект працюватиме у зворотному напрямку.

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