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Біткоїн може зрости до $220 000: експерт назвав дату

30.09.2026 16:30
Микола Деркач

Біткоїн може подорожчати до $220 000 до листопада 2027 року, якщо його ціна й надалі рухатиметься за сценарієм попередніх бичачих циклів. Такий прогноз зробив аналітик TradingShot, який проаналізував поведінку криптовалюти після великих ринкових спадів

Біткоїн може зрости до $220 000: експерт назвав дату

Фото: magnific.com/fabrikasimf

За його оцінкою, Біткоїн зараз перебуває на ранньому етапі формування структури, яка вже неодноразово з’являлася після завершення ведмежого ринку.

Йдеться про так званий «вступний канал бичачого циклу». У попередні роки після формування такого висхідного каналу ціна Біткоїна згодом переходила до значно швидшого, іноді параболічного зростання.

Одним із ключових орієнтирів аналітик називає 50-тижневу ковзну середню. У минулих циклах після повернення ціни вище цього рівня він перетворювався на підтримку, а подальші відкати до нього нерідко передували новій хвилі зростання.

Водночас TradingShot наголошує, що історична модель не працювала безвідмовно. Її порушували масштабні ринкові потрясіння, зокрема різкий обвал Bitfinex у 2015 році, пандемічний розпродаж у 2020-му та висока волатильність крипторинку у 2019 році.

Поточний цикл, за оцінкою аналітика, розпочався у 2023 році та поки розвивається подібно до попередніх бичачих фаз. Якщо ця тенденція збережеться, ціна Біткоїна може досягти $220 000 у листопаді 2027 року.

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У більш оптимістичному сценарії, якщо ринок перейде до повноцінної параболічної фази, TradingShot допускає зростання BTC вище $300 000.

Позитивні сигнали спостерігаються і на коротших часових проміжках. Криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на формування на графіку Біткоїна патерну «подвійне дно» та повернення ціни до зони близько $82 000.

Якщо цей рівень закріпиться як підтримка, наступною важливою ціллю для криптовалюти може стати позначка $100 000.

Додатково на користь бичачого сценарію свідчить те, що Біткоїн торгується вище своїх 50- та 200-денних ковзних середніх. Індекс відносної сили RSI при цьому залишається нижче зони перекупленості, тобто ринок поки не демонструє явних ознак надмірного перегріву.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози на основі технічного аналізу не гарантують майбутньої динаміки Біткоїна. Крипторинок залишається високоволатильним, а історичні моделі можуть порушуватися через макроекономічні події, зміни регулювання, ліквідність та настрої інвесторів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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