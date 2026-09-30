Оплачувати посилки в Укрпошті тепер можна по-новому: як це працює

Клієнти Укрпошти тепер можуть оплачувати посилки зі смартфона ще до візиту у відділення. У застосунку доступні розрахунки за доставку, післяплату та інші послуги, а протягом жовтня переадресація відправлень буде безкоштовною

У застосунку «Укрпошта 2.0» запрацювала онлайн-оплата через Apple Pay та Google Pay. Про це повідомляє Українська рада торгових центрів із посиланням на пресслужбу поштового оператора.

Користувачі можуть дистанційно сплатити за доставку, післяплату — тобто суму за товар, яку переказують продавцю, — митні платежі, повернення або зберігання посилки. Функція доступна для внутрішніх і міжнародних відправлень, зокрема тих, що складаються з кількох посилок. Після розрахунку повідомлення з електронним чеком надходить через push-сповіщення або Viber.

Таким чином, частину операцій можна виконати заздалегідь, щоб витратити менше часу на обслуговування у відділенні. Водночас онлайн-оплата сама по собі не означає, що посилку видадуть поза чергою.

Окремо компанія оголосила про безкоштовну переадресацію на весь жовтень. Змінити місце отримання можна буде не лише під час перевезення, а й після прибуття посилки до відділення. Оформити переадресацію пропонують у застосунку. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський пояснив рішення, зокрема, складнощами з відвідуванням відділень під час повітряних тривог.

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Як зазначає «Мінфін», в «Укрпошті 2.0» також можна оформлювати посилки та листи, змінювати отримувача, доручати отримання іншій людині та продовжувати строк зберігання. Безкоштовне зберігання залишається доступним протягом семи днів у містах і 14 днів у селах.

Наступний крок — розширення можливостей поштоматів. Наразі з них можна забирати відправлення, які не потребують оплати під час видачі. Компанія планує дати змогу сплатити необхідну суму в застосунку після прибуття посилки, а потім отримати її з комірки.

Редакція PSM звертає увагу, що успіх такого оновлення варто оцінювати за реальним часом отримання посилки. Якщо оплата швидко відображатиметься в системі й не потребуватиме додаткових перевірок оператором, це може скоротити черги для всіх клієнтів — зокрема й тих, хто не користується смартфоном.

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