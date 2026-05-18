Названо, скільки заробила Укрпошта у 2026

18.05.2026 19:30
Ольга Деркач

Укрпошта завершила січень-квітень 2026 року з прибутком попри обстріли, втрати майна й суттєве зростання вартості пального

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

За його словами, за перші чотири місяці року Укрпошта отримала 106,3 млн грн загального прибутку.

«Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат Укрпошти, компанія завершила перші 4 місяці 2026 року з прибутком», — заявив Смілянський.

Крім загального прибутку, компанія також суттєво покращила показник EBITDA — операційного прибутку, який демонструє ефективність основної діяльності бізнесу.

За даними Укрпошти, EBITDA зросла з від’ємних 13,6 млн грн до позитивних 122,9 млн грн. У компанії окремо наголосили, що йдеться саме про операційні доходи без урахування продажу майна.

«EBITDA — показник ефективності основної діяльності бізнесу — покращилась з від’ємних 13,6 млн грн до позитивних 122,9 млн грн. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи», — зазначив гендиректор Укрпошти.

Читайте також: Укрпошта запровадила нові тарифи

Також компанія повідомила про зростання власного капіталу до 2,3 млрд грн. За словами Смілянського, цього вдалося досягти без фінансування з держбюджету.

«Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн — без жодних копійок та шагів з державного бюджету», — написав він.

Окремо керівник Укрпошти звернув увагу на розвиток платіжної інфраструктури компанії. За його словами, саме Укрпошта першою в історії України забезпечила можливість приймання банківських карток до оплати у 100% населених пунктів країни.

«Укрпошта, а не банки, вперше в історії України запустила прийом банківських карток до оплати у 100% населених пунктів України», — наголосив Смілянський.

Наприкінці допису очільник компанії подякував працівникам, наглядовій раді, Міністерству розвитку громад та територій, а також клієнтам за підтримку й довіру.

