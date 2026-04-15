Укрпошта запровадила нові тарифи

15.04.2026 13:50
Ольга Деркач

Укрпошта оголосила про оновлення тарифів та запуск двох продуктів для пересилання документів. Зміни стосуються насамперед державних установ, юристів, судів та нотаріусів — усіх, хто регулярно працює з важливою кореспонденцією

За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, нові послуги стали майже вдвічі дешевшими та адаптованими під різні сценарії використання.

Оновлення відбулося одразу після запуску поштоматів та функції керування посилками в мобільному застосунку. Тепер компанія робить акцент на сегменті юридично значущих відправлень, де важливі не лише швидкість, а й підтвердження вмісту та факту вручення.

Продукт «Укрпошта Документ»

Ця послуга орієнтована на відправлення документів до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по Україні, що, за словами компанії, дешевше за аналогічні пропозиції конкурентів, де ціна сягає близько 80 грн.

За потреби користувачі можуть додатково замовити кур’єрську доставку, щоб отримати документи безпосередньо до офісу або додому.

«Лист з описом вкладення» став доступнішим

Другий продукт передбачає доставку документів безпосередньо на адресу отримувача з перевіркою вмісту та ідентифікацією одержувача. Його вартість знижено зі 126 грн до 72 грн.

Також компанія спростила тарифікацію цієї послуги. Базова вартість за вагу стартує від 48 грн. Опис вкладення коштує 24 грн при оформленні онлайн або 48 грн у відділенні. Повідомлення про вручення доступне у двох форматах: електронне за 24 грн або паперове за 48 грн.

Страхування на суму до 500 грн уже включене у тариф разом із SMS-інформуванням. За додаткові 24 грн клієнти можуть збільшити страхове покриття до 5000 грн.

Конкуренція за рахунок ціни

Укрпошта підкреслює, що нові тарифи дозволяють суттєво економити. Наприклад, аналогічна послуга у конкурентів із двома кур’єрськими доставками може коштувати близько 200 грн. У той час як у державного оператора — від 96 грн, а за 120 грн клієнт отримує ще й підтвердження опису вкладення при онлайн-оформленні.

У компанії заявляють, що це лише частина змін, і обіцяють продовжити оновлення сервісів найближчим часом.

