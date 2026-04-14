Укрпошта запускає мережу поштоматів та керування посилками у застосунку

14.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Національний поштовий оператор України — Укрпошта — оголосив про запуск перших 70 поштоматів у Києві та нової функції керування посилками в мобільному застосунку «Укрпошта 2.0»

Фото: freepik.com

Це один із ключових етапів цифровізації сервісів компанії, який має спростити отримання та перенаправлення відправлень для клієнтів.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що користувачі зможуть безкоштовно змінювати напрям доставки посилки, якщо вона ще не надійшла у відділення. Зокрема, доступні кілька опцій: переадресація у поштомат, в інше відділення, продовження терміну зберігання або зміна отримувача.

Як працює новий функціонал

Посилки, що вже прибули у відділення, також можна перенаправити — але вже за стандартним тарифом. При цьому доставка у поштомат не потребує додаткової оплати, якщо зміна маршруту здійснена завчасно.

У поштоматах відправлення зберігатимуться безкоштовно до 7 днів. Якщо клієнт не забере посилку в цей термін, її автоматично направлять до найближчого відділення.

Цікаве по темі: Укрпошта підвищує тарифи вперше з 2024 року

На старті сервіс працює з передплаченими посилками. Водночас компанія планує найближчим часом додати можливість оплати безпосередньо в застосунку.

Плани масштабування

Після Києва Укрпошта планує розширити мережу: протягом кількох тижнів мають з’явитися ще 30 поштоматів в Одесі. Загалом до кінця року компанія розраховує встановити понад 1 000 поштоматів по всій Україні.

Паралельно нові функції стали доступними і для корпоративних клієнтів, які працюють через API. Згодом аналогічні можливості з’являться і в особистому кабінеті.

Перехід у цифровий формат

Компанія також поступово відмовляється від паперових заяв у відділеннях. Наразі ця опція ще тимчасово зберігається, але в майбутньому всі операції з переадресації планують перевести в мобільний застосунок.

За словами Ігоря Смілянського, це дозволить скоротити черги та зробити обслуговування швидшим.

У запуску поштоматів Укрпошта співпрацює з українськими компаніями Modern Expo та UIS, які відповідають за виробництво обладнання та програмне забезпечення.

