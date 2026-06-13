Криптопортфель BlackRock втратив $12 млрд у червні

BlackRock (NYSE: BLK) зафіксувала скорочення свого криптовалютного портфеля більш ніж на $12 млрд протягом перших 11 днів червня 2026 року

Згідно з даними Arkham Intelligence, які проаналізував Finbold, обсяг криптоактивів компанії знизився на $12,45 млрд — із $64,53 млрд станом на 1 червня до $52,08 млрд на 11 червня. Таким чином, криптопортфель найбільшого у світі керуючого активами скоротився на 19,29% за цей період.

Основною причиною падіння став фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT). Його резерви Біткоїна скоротилися з 792 000 BTC на 1 червня до 767 180 BTC на 11 червня.

Загалом BlackRock зменшила свої запаси на 24 820 BTC, що відповідає зниженню на 3,13%. Водночас курс Біткоїна за цей період впав більш ніж на 14%, через що вартість біткоїн-портфеля компанії скоротилася приблизно на $11,08 млрд — із $58,44 млрд до близько $47,38 млрд на момент написання матеріалу.

Тим часом фонд iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) продав 146 380 ETH. Якщо на початку місяця фонд володів 3,06 млн Ethereum, то станом на 11 червня цей показник знизився приблизно до 2,87 млн ETH.

Через падіння курсу Ethereum більш ніж на 18% у червні вартість ETH-портфеля BlackRock скоротилася ще на $1,38 млрд.

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Що далі з криптопортфелем BlackRock

Криптовалютний портфель BlackRock почав скорочуватися на початку червня на тлі зростання інтересу інвесторів до первинного публічного розміщення акцій (IPO) SpaceX.

За даними Onchain Lens, у четвер компанія переказала на біржу Binance 2 493 BTC вартістю $157,25 млн та 12 679 ETH на суму близько $21 млн.

Водночас аналітики очікують відновлення криптовалютного ринку на тлі можливого ослаблення ринку дорогоцінних металів. Якщо цей сценарій реалізується, криптопортфель BlackRock може знову перейти до зростання вже найближчим часом.

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За матеріалами finbold.com.