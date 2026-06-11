Експерт Bloomberg попередив про ризики для Біткоїна та акцій

Американський фондовий ринок і Біткоїн можуть наближатися до переломного моменту після багаторічного зростання. Таку думку висловив стратег Bloomberg Intelligence з товарних ринків Майк Макглоун, який звернув увагу на показники, що досягли рівнів, небачених майже за останнє століття

У своєму аналізі експерт зазначив, що поточна оцінка американських акцій виглядає надмірно високою порівняно з історичними нормами. Зокрема, співвідношення загальної капіталізації фондового ринку США до валового внутрішнього продукту країни сягнуло приблизно 2,5. За словами Макглоуна, це один із найекстремальніших показників за майже 100 років спостережень.

Аналітик також звернув увагу на тривалість нинішнього бичачого циклу. За його підрахунками, індекс S&P 500 Total Return показував річне зниження лише двічі з моменту появи Біткоїна у 2009 році. Це свідчить про винятково тривалий період зростання на американському ринку акцій.

На думку Макглоуна, саме така затяжна позитивна динаміка може створювати ризики для інвесторів. Він припускає, що навіть помірне повернення оцінок до історичних середніх значень здатне призвести до відчутної корекції.

Окрему увагу експерт приділив співвідношенню вартості Біткоїна до золота. За його словами, останнім часом спостерігається так званий ефект «крокодилячої пащі»: фондовий ринок продовжує зростати, тоді як співвідношення Біткоїн/золото демонструє протилежну динаміку. На думку аналітика, така розбіжність між ринками навряд чи зможе зберігатися тривалий час.

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Макглоун вважає, що надалі можливі кілька сценаріїв розвитку подій. Перший передбачає відновлення криптовалютного ринку, який зможе скоротити відставання від рекордних показників американських акцій. У такому разі цифрові активи отримають новий імпульс для зростання.

Водночас аналітик не виключає й менш оптимістичний сценарій. На його думку, Біткоїн може зіткнутися з дедалі сильнішою конкуренцією з боку інших криптоактивів. Якщо цей процес продовжиться, лідер ринку може втратити частину своїх позицій.

Попри застереження, Макглоун не прогнозує неминучого обвалу ані фондового ринку, ані криптовалют. Проте він наголошує, що один із найдовших бичачих циклів за останні десятиліття може завершитися суттєвою корекцією, якщо оцінки активів почнуть повертатися до більш звичних рівнів.

У такому випадку наслідки можуть відчути не лише інвестори на Волл-стріт, а й учасники ринку цифрових активів. На думку експерта, саме ризик нормалізації американського фондового ринку сьогодні залишається одним із ключових факторів невизначеності для Біткоїна та ширшого криптосектору.

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Джерело: Finbold.