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Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року

15.08.2026 11:30
Микола Деркач

XRP залишається під тиском після різкого падіння від початку 2026 року, попри покращення фундаментальних показників та розвиток XRP Ledger. Інвестори, які придбали токен у січні, наразі фіксують суттєві втрати, а подальша динаміка залежатиме від ситуації на крипторинку та регуляторних рішень у США

Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року

Фото: unsplash.com, freepik.com

Скільки коштувала б інвестиція в XRP

Інвестор, який вклав $1 000 у XRP 1 січня 2026 року, станом на 14 серпня мав би приблизно $543,47. Від початку року вартість такої інвестиції скоротилася на 45,50%.

На початку року за $1 000 можна було придбати близько 543,47 XRP. Відповідно, номінальний збиток інвестора, який не продавав актив протягом цього періоду, становив би $456,53.

Станом на середину серпня великі власники XRP намагалися втримати рівень підтримки поблизу $1. Однак загальна ринкова динаміка залишається несприятливою для токена.

Чому XRP втратив понад 45% від початку року

Попри покращення фундаментальних показників XRP у 2026 році, актив залишається під впливом ширшого ведмежого тренду на крипторинку. Поточне падіння прискорилося після розпродажу 11 жовтня 2025 року та, за оцінкою Finbold, загалом відповідає історичному чотирирічному циклу крипторинку, пов’язаному з халвінгом Біткоїна.

Додатковий тиск на XRP спричинила затримка з ухваленням американського закону CLARITY, який має сформувати чіткіші правила регулювання криптовалютної індустрії у США.

Також читайте: Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment

Водночас екосистема XRP Ledger продовжує розвиватися. Одним із ключових напрямів залишається токенізація активів у мережі XRPL, що підтримує практичне використання блокчейну навіть на тлі слабкої цінової динаміки XRP.

Що може вплинути на ціну XRP далі

Одним із факторів тиску на криптовалютний ринок залишається бум штучного інтелекту. Finbold зазначає, що інтерес інвесторів до AI частково відволікає капітал від цифрових активів.

Водночас зростання попиту на XRP на спотовому ринку та ринку деривативів може зменшити тиск продавців у короткостроковій перспективі. Подальше розширення токенізації в XRP Ledger також здатне підтримати інтерес до екосистеми.

Серед потенційних каталізаторів для XRP називають і можливе ухвалення закону CLARITY. Якщо воно збігатиметься з відновленням крипторинку, це може створити сприятливіші умови для токена та його ранніх інвесторів, серед яких Finbold згадує Evernorth Holdings Inc.

Редакція PSM звертає увагу, що минула динаміка вартості криптовалюти не гарантує майбутніх результатів. XRP та інші цифрові активи залишаються високоволатильними, тому інвестиційні рішення потребують окремої оцінки ризиків.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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