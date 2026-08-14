close-btn
PaySpaceMagazine

XRP ризикує впасти нижче $1 — прогноз

14.08.2026 11:40
Микола Деркач

Ціна XRP залишається під тиском, попри відновлення попиту на спотовому та деривативному ринках. Монета уже ненадовго опускалася нижче психологічної позначки $1, а учасники ринку не виключають подальшого падіння до $0,80 і навіть $0,60

XRP ризикує впасти нижче $1 — прогноз

Фото: motionarray.com

11 серпня XRP вперше з 16 листопада 2024 року пробив важливий рівень підтримки $1. Під час падіння ціна токена досягла $0,9952, оновивши мінімум поточного ведмежого циклу.

Станом на 13 серпня XRP торгувався приблизно по $1,01, втративши 1,22% за добу. Добовий обсяг торгів становив близько $1 млрд і скоротився на 29% порівняно з попереднім днем, свідчать дані CoinMarketCap.

Технічна картина залишається негативною

Попри зростання активності покупців, XRP поки не вдалося вийти з низхідного тренду. На графіку продовжують формуватися нижчі максимуми та нижчі мінімуми — класична ознака збереження ведмежої структури ринку.

Додатковий тиск на токен створює невизначеність навколо американського законопроєкту CLARITY Act, який має сформувати чіткіші правила для криптовалютної галузі. Затримка його розгляду в Сенаті США посилила негативні настрої серед учасників ринку.

Водночас сценарій розвороту все ще залишається можливим. Для цього XRP необхідно закріпитися вище зони близько $1,16. Стабільне закриття торгів над цим рівнем може створити умови для формування нового вищого максимуму та послабити поточний ведмежий сценарій.

Також читайте: Віталік Бутерін розповів, що може змінитися в Ethereum

Додатковим позитивним сигналом залишається активність великих власників XRP. Кити продовжують накопичувати токени, тоді як на ринку деривативів зростає інтерес із боку покупців.

Трейдери допускають падіння XRP до $0,80

Учасники прогнозного ринку Polymarket оцінюють ризик подальшого падіння XRP як досить високий. На момент написання ймовірність того, що монета опуститься до $0,80, становила 45%.

Ще 20% припадало на сценарій, за якого XRP може впасти до $0,60.

Таким чином, зона $1 залишається ключовою для короткострокової динаміки XRP. Її впевнений пробій вниз може посилити продажі, тоді як повернення вище $1,16 стане одним із перших сигналів потенційної зміни тренду.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози на Polymarket відображають очікування учасників ринку, а не гарантований сценарій руху ціни. Криптовалюти залишаються високоволатильними активами, тому ймовірності можуть швидко змінюватися разом із ринковими настроями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна серед лідерів за використанням криптоактивів — звіт

Трейдери оцінили шанси XRP встановити новий рекорд

Коли закінчиться ведмежий ринок Біткоїна — пояснення аналітика

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну 16.08.2026

4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну
Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року 15.08.2026

Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року
Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment 14.08.2026

Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment
Віталік Бутерін розповів, що може змінитися в Ethereum 13.08.2026

Віталік Бутерін розповів, що може змінитися в Ethereum
Україна серед лідерів за використанням криптоактивів — звіт 13.08.2026

Україна серед лідерів за використанням криптоактивів — звіт
Трейдери оцінили шанси XRP встановити новий рекорд 13.08.2026

Трейдери оцінили шанси XRP встановити новий рекорд

Вибір редакції
Всі
Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик

 Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат
ТОП статей 12.08.2026

Огляд платіжних сервісів України: великі гравці ринку онлайн-оплат

 Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом
ТОП статей 10.08.2026

Якщо не можна довіряти правовій системі, залучати капітал буде складно — інтерв’ю з професором Магнусом Бломквістом

 Десять років IFR: що виміряли, а що ні
ТОП статей 10.08.2026

Десять років IFR: що виміряли, а що ні

Останні новини
Сьогодні  15:30

Вчені створили батарею, яка працює вже два століття

 Сьогодні  11:30

Коли настане кінець життя на Землі — учені

 Сьогодні  10:00

4 криптовалюти, які можуть стати альтернативою Біткоїну

 15.08.2026  15:30

Автопром Німеччини на межі краху: причини та наслідки

 15.08.2026  11:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши в XRP на початку року

 15.08.2026  10:00

НБУ застосував заходи впливу до трьох платіжних установ

 14.08.2026  19:40

Розмови про «смерть» крипторинку посилюються — Santiment

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.