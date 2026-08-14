XRP ризикує впасти нижче $1 — прогноз

Ціна XRP залишається під тиском, попри відновлення попиту на спотовому та деривативному ринках. Монета уже ненадовго опускалася нижче психологічної позначки $1, а учасники ринку не виключають подальшого падіння до $0,80 і навіть $0,60

11 серпня XRP вперше з 16 листопада 2024 року пробив важливий рівень підтримки $1. Під час падіння ціна токена досягла $0,9952, оновивши мінімум поточного ведмежого циклу.

Станом на 13 серпня XRP торгувався приблизно по $1,01, втративши 1,22% за добу. Добовий обсяг торгів становив близько $1 млрд і скоротився на 29% порівняно з попереднім днем, свідчать дані CoinMarketCap.

Технічна картина залишається негативною

Попри зростання активності покупців, XRP поки не вдалося вийти з низхідного тренду. На графіку продовжують формуватися нижчі максимуми та нижчі мінімуми — класична ознака збереження ведмежої структури ринку.

Додатковий тиск на токен створює невизначеність навколо американського законопроєкту CLARITY Act, який має сформувати чіткіші правила для криптовалютної галузі. Затримка його розгляду в Сенаті США посилила негативні настрої серед учасників ринку.

Водночас сценарій розвороту все ще залишається можливим. Для цього XRP необхідно закріпитися вище зони близько $1,16. Стабільне закриття торгів над цим рівнем може створити умови для формування нового вищого максимуму та послабити поточний ведмежий сценарій.

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Додатковим позитивним сигналом залишається активність великих власників XRP. Кити продовжують накопичувати токени, тоді як на ринку деривативів зростає інтерес із боку покупців.

Трейдери допускають падіння XRP до $0,80

Учасники прогнозного ринку Polymarket оцінюють ризик подальшого падіння XRP як досить високий. На момент написання ймовірність того, що монета опуститься до $0,80, становила 45%.

Ще 20% припадало на сценарій, за якого XRP може впасти до $0,60.

Таким чином, зона $1 залишається ключовою для короткострокової динаміки XRP. Її впевнений пробій вниз може посилити продажі, тоді як повернення вище $1,16 стане одним із перших сигналів потенційної зміни тренду.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнози на Polymarket відображають очікування учасників ринку, а не гарантований сценарій руху ціни. Криптовалюти залишаються високоволатильними активами, тому ймовірності можуть швидко змінюватися разом із ринковими настроями.

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Джерело: Finbold.