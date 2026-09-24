Коли чекати нових магнітних збурень — прогноз NOAA

Після геомагнітної бурі наприкінці вересня космічна погода ненадовго заспокоїться. Водночас уже на початку жовтня фахівці очікують новий період підвищеної геомагнітної активності

Центр прогнозування космічної погоди NOAA оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на період із 21 вересня до 17 жовтня 2026 року.

Найближчий активний період припадає на 24–25 вересня. У ці дні геомагнітне поле може досягати рівня G1 — слабкої магнітної бурі. Причиною стане вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри.

Британський Met Office також прогнозує підвищення швидкості сонячного вітру приблизно до 500 км/с. За його оцінкою, можливі активні періоди з індексом Kp 4 та окремі інтервали рівня G1. Після 25 вересня інтенсивність збурень має поступово знижуватися.

Втім, повністю спокійним кінець місяця не буде. 26–27 вересня NOAA очікує геомагнітну активність від нестійкого до активного рівня. Це ще не обов’язково означає повноцінну магнітну бурю, але магнітосфера Землі залишатиметься збуреною.

Наступний помітний період очікується вже 4–8 жовтня. За прогнозом NOAA, Земля знову потрапить під вплив швидкого сонячного вітру з корональної діри, через що можливі нестійкі та активні умови.

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Ще один слабший період прогнозується 11–14 жовтня, коли геомагнітне поле переважно перебуватиме між спокійним і нестійким станом. В інші дні до 17 жовтня фахівці наразі очікують здебільшого спокійну ситуацію.

Водночас довгострокові прогнози космічної погоди можуть змінюватися. Точна сила геомагнітного збурення залежить від швидкості сонячного вітру та параметрів міжпланетного магнітного поля, які можна надійніше оцінити вже ближче до моменту їхнього прибуття до Землі.

Редакція PSM звертає увагу, що не кожне підвищення геомагнітної активності є магнітною бурею. За шкалою NOAA бурі починаються з рівня G1, тоді як «активний» стан магнітосфери може передувати бурі або минути без її розвитку.

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Джерело: NOAA.