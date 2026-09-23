Сонячні панелі тепер працюють і під водою: нова розробка вчених

Китайські науковці випробували сонячні модулі на глибині 10 метрів. Розробка може забезпечувати енергією підводні пристрої, для яких заміна акумуляторів чи прокладання кабелю коштують дорого

Як повідомляє Global Times, команда Юньнанського університету провела експеримент у Південнокитайському морі. За дві години модулі виробили 324 мВт·год (міліват-години) електроенергії — близько 0,324 Вт·год. Дослідники продемонстрували заряджання літій-іонних акумуляторів і живлення світлодіодів.

Йдеться про технологію для малопотужного обладнання: датчиків, систем моніторингу та підводного зв’язку. Вона потенційно дозволить таким пристроям довше працювати автономно.

Головна складність — вода поглинає значну частину сонячного світла та звужує спектр, який досягає глибини. Тому звичайні кремнієві панелі погано пристосовані до таких умов. Науковці використали перовськіти — матеріали, властивості яких можна налаштувати під світло, що проходить крізь морську воду.

За даними Юньнанського університету, у лабораторії невеликий сонячний елемент досяг ККД 34,71% за освітлення, яке імітувало умови на глибині 10 метрів. Це частка перетвореної енергії світла, що потрапляє на елемент, а не показник використання всього сонячного випромінювання над морем. Результати дослідження опублікували в журналі Joule.

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Прискорені випробування старіння дали прогноз строку служби понад п’ять років. Однак це ще не підтверджено багаторічною роботою в морі. Серед невирішених питань — надійність герметизації та екологічні ризики через свинець у складі елементів.

Для України можливим напрямом застосування в перспективі міг би стати автономний моніторинг морських вод. Проте результат китайського експерименту не можна автоматично переносити на Чорне море: ефективність залежатиме від прозорості води, глибини та місцевого освітлення.

Редакція PSM звертає увагу, що економічну цінність таких батарей варто оцінювати також за вартістю обслуговування. Навіть невелике вироблення енергії може бути вигідним, якщо завдяки йому рідше доведеться відправляти судно та фахівців для заміни акумулятора під водою.

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