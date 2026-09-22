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Квантові комп’ютери можуть першими атакувати біткоїни Сатоші — дослідник

22.09.2026 18:20
Микола Деркач

Близько мільйона біткоїнів, які пов’язують із Сатоші Накамото, у майбутньому можуть стати однією з перших великих цілей для квантових атак. Причина — особливості ранніх Біткоїн-адрес, де публічні ключі вже відкриті в блокчейні

Квантові комп’ютери можуть першими атакувати біткоїни Сатоші — дослідник

Фото: unsplash.com

На це звернув увагу дослідник безпеки Біткоїна Джастін Дрейк в інтерв’ю аналітику Денісу Лю.

За його словами, йдеться приблизно про 1 млн BTC, видобутих Сатоші на близько 20 000 адрес. У ранні роки мережі винагорода за блок становила 50 BTC, і такі монети зберігалися на адресах із публічними ключами у відкритому вигляді.

Саме це й створює потенційний ризик. Якщо у майбутньому з’явиться квантовий комп’ютер, здатний достатньо швидко зламувати сучасну криптографію, такі адреси можуть опинитися серед найпривабливіших цілей.

Втім, Дрейк наголошує, що власникам BTC не варто панікувати. У сучасніших типах адрес публічний ключ зазвичай прихований за хешем і стає видимим лише тоді, коли користувач витрачає монети.

Тобто біткоїни, які лежать на новій адресі й ніколи з неї не переміщувалися, мають додатковий рівень захисту від потенційної квантової атаки.

Саме тому дослідник радить після транзакцій надсилати решту на нову адресу. Так публічний ключ старої адреси вже розкривається, але нова адреса знову приховує його доти, доки кошти не будуть витрачені.

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При цьому поспішати з переходом на постквантові рішення Дрейк теж не радить. Такі технології ще розробляються, а раннє впровадження може принести нові проблеми — від помилок у коді до шахрайських «оновлень» гаманців.

Зловмисники, наприклад, можуть розсилати користувачам повідомлення про необхідність терміново перевести BTC у нібито «квантово захищений» гаманець і таким чином викрадати кошти.

Розробники Біткоїна уже тестують можливі рішення. У серпні в основній мережі провели квантово-стійку транзакцію через приватний мемпул SlipStream і систему Quantum Safe Bitcoin.

Окремо розглядається пропозиція BIP-361, яка передбачає поступове обмеження для старих типів адрес, що можуть бути вразливими до квантових атак.

При цьому немає єдиної оцінки, скільки BTC реально перебуває під загрозою. Аналітик Джеймс Чек оцінював потенційно вразливий обсяг у 1,716 млн BTC, тоді як у ширших оцінках часто фігурує цифра 6,9 млн BTC.

На думку редакції PSM, квантова загроза для Біткоїна поки залишається радше довгостроковим сценарієм, ніж безпосередньою проблемою. Водночас саме ранні адреси Сатоші показують, що мережі доведеться адаптуватися ще до появи квантових машин, здатних реально зламувати криптографічні ключі.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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