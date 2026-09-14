Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за серпень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 717. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59.

Упродовж серпня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, а також відмовлено у видачі ліцензії одній фінансовій компанії.

Із відповідних реєстрів примусово виключено п’ять фінансових компаній, водночас за ініціативою заявника з реєстру виключено три кредитні спілки, одну страхову компанію non-life та одного страхового брокера.

Національний банк у серпні розширив обсяг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям та звузив обсяг ліцензії чотирьом фінансовим компаніям.

Станом на 01 вересня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють 378 фінансових компаній (було 383), 43 страховики non-life (було 44), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася), 96 ломбардів (кількість не змінилася), 76 кредитних спілок (було 79), один лізингодавець (кількість не змінилася), 40 страхових брокерів (було 41), 72 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (14) зменшилася на одну. Водночас кількість небанківських фінансових груп залишилася незмінною ‒ 40.

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами (кількість не змінилася), серед них дві державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних платіжних систем (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 15 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 101 комерційний агент (було 98), 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася) та шість надавачів нефінансових платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут

Упродовж серпня до Національного банку надійшло 169 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній та лізингодавців становила 94, страховиків – 25, кредитних спілок і ломбардів – 17, банків – 33.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у серпні 2026 року

Нацбанк у серпні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк та сім небанківських фінансових установ. У серпні минулого року регулятор застосував такі заходи впливу до одного банку та двох небанківських установ.

Нагадаємо, що у липні НБУ оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінансових установ. У червні 2026 року регулятор оштрафував три банки та одну небанківську фінансову установу.

У травні оштрафовано один банк та 14 небанківських фінансових установ. У квітні 2026 року Нацбанк оштрафував чотири небанківських фінансових установи. Банки НБУ цього місяця не штрафував. У березні два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи. Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії. Протягом грудня 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній. У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні оштрафовано один банк та дві небанківські фінансові компаній. У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Хто отримав штрафи від регулятора у період з січня 2023 по липень 2025 року читайте у матеріалі.

Заходи впливу, застосовані до банків

АБ «Укргазбанк» – штраф у розмірі 17 600 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

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Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ПАТ «СК «УСГ» — штраф у розмірі 30 765 792 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ , що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; а також неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «Макс Кредит» – штраф у розмірі 1 084 198,34 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку надати в електронному вигляді на запит Національного банку засвідчений кваліфікованим електронним підписом керівника установи Перелік клієнтів, який містить актуальну інформацію на дату, зазначену в запиті Національного банку, що є порушенням вимог пункту 61 розділу IV Положення № 107.

ТОВ «ФК «Гоал» – штраф у розмірі 391 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати в порядку, встановленому Національним банком, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» – штраф у розмірі 255 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «ФК «Гроувей» — штраф у розмірі 216 175,00 грн за порушення пункту 189 глави 15 розділу ІІ Положення № 199, абзацу першого пункту 12 розділу III, пункту 39, абзацу першого пункту 42 розділу IV Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Атлана» — штраф у розмірі 198 881 грн та письмове застереження застосовані за порушення декількох вимог, зокрема, частини третьої статті 46 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

ТОВ «ФК «Фінстайл» — штраф у розмірі 182 807,70 грн та письмове застереження застосовані за порушення вимог пункту 5 розділу І Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

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Хто втратив ліцензії у серпні 2026 року

Упродовж серпня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, а також відмовлено у видачі ліцензії одній фінансовій компанії.

17 серпня окремим рішенням Національний банк відкликав (примусово) ліцензію в ТОВ «ФК «Гроувей» через порушення вимоги пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення № 199, а саме невиконання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку від 6 липня 2026 року № 21/491-рк.

20 серпня НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ три кредитні спілки на підставі їхніх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану:

КС «Надія» – установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

– установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню; КС «Самопоміч» – установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;

– установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню; КС «Оберіг» – установа мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит.

Цього ж дня Національний банк відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії в Державної іпотечної установи та ТОВ «Топлайн Фінанс» на підставі їхніх власних заяв.

У першої відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг.

У другої — ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

Також 20 серпня Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ПАТ «Страхові Гарантії України» на підставі поданої заяви (у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля).

24 серпня регулятор застосував заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії до двох фінансових установ:

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» ;

; ТОВ «Фінансова Компанія «Фалькон».

Підставою для застосування зазначених заходів впливу стало порушення цими компаніями вимоги пункту 43 глави 3 розділу ІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами):

невиконання ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13.07.2026 №21/511-рк;

невиконання ТОВ «Фінансова Компанія «Фалькон» рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13.07.2026 № 21/510-рк.

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Нагадаємо, що липні НБУ за заявою компанії анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Ще шість фінансових компаній та два страховики non-life втратили всі ліцензії примусово.

У червні регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

У травні Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

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