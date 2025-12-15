Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за листопад 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в листопаді зменшилася на шість компаній — до 781. Кількість банків, що мають ліцензію, у листопаді залишилася без змін — 60.

У листопаді за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: фінансовій компанії, ризиковому страховику та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям. Також Національний банк поновив дію ліцензії кредитній спілці.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та дві кредитні спілки. Примусово з реєстру виключено три фінансові компанії.

Станом на 1 грудня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 414 фінансових компаній (було 417), 48 страховиків non-life (було 49), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 102 ломбарди (кількість не змінилася), 86 кредитних спілок (було 88), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася)

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у листопаді зменшилася на одну (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 58 комерційних агентів (було 49) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж листопада до Національного банку надійшло 207 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 137, страховиків — 35, кредитних спілок і колекторських компаній — 7, банків — 27, платіжних установ — 1.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за 2,5 роки (аналітика за січень 2023 – липень 2025 рр.) стабільно знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній за цей період). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у листопаді 2025 року

Нацбанк у листопаді 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній.

Нагадаємо, що у жовтні НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

У вересні Нацбанк оштрафував до три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні регулятор оштрафував один банк та дві небанківські фінансові компаній. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у листопаді 2025 року

АТ АБ «Південний»

Штраф у розмірі 17 500 000 грн за порушення вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; Штраф у розмірі 1 000 000 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами), а також деяких інших пунктів та підпунктів.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

АТ АКБ «Львів» – штраф 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпунктів «а» та «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами третім ‒ п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у листопаді 2025 року

ТОВ «ФК «Фінако» – штраф 1 275 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107). Порушення полягає в неналежному виконанні відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Смартівей Юкрейн» — штраф765 000 грн за порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування.

Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», відповідно до якої максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

ТОВ «ФК «Атлана» – штраф 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107 у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «ЕВО» — штраф 13 602,3 тис. грн за порушення ряду вимог, зокрема, Закону України «Про платіжні послуги» (далі – Закон про платіжні послуги) та Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 №103.

Також фінустанова отримала письмове застереження за деякі інші порушення.

ТОВ «ФК МБК» — штраф 7 838,5 тис. грн за порушення ряду вимог, зокрема, Закону про платіжні послуги та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг.

Також фінансова команія отримала письмове застереження за деякі інші порушення.

Хто втратив ліцензії у листопаді 2025 року

У листопаді за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: фінансовій компанії, ризиковому страховику та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям. Також Національний банк поновив дію ліцензії кредитній спілці.

На початку листопада Національний банк України прийняв рішення відкликати (примусово, як захід впливу) в ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг з факторингу та надання коштів і банківських металів у кредит.

7 листопада Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія «Фінхаус» відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг.

10 листопада регулятор відкликав (примусово) у ТОВ «ФК «Інтер Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

У середині місяця НБУ відкликав (примусово) ліцензію на здійснення валютних операцій (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку) компанії ТОВ «ФК «Єдиний Простір».

21 листопада Національний банк прийняв рішення (на підставі власних заяв) відкликати ліцензії двом кредитним спілкам:

КС «Харківська Каса Взаємодопомоги» ;

; КС «Господар».

Обидві компанії мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг:

надання коштів та банківських металів у кредит;

залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Цього ж дня регулятор також ухвалив рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування (на підставі поданої заяви — у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля) та виключив із Державного реєстру фінансових установ ТДВ «Страхова Компанія «Гарант і Я».

Нагадаємо, що у жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

