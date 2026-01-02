7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року

2025 рік приніс низку проривів у науці — від квантових технологій і термоядерної енергетики до медицини, штучного інтелекту та астрономії. Ось сім відкриттів, які найбільше вплинули на уявлення людства про можливості науки

Проєктування термоядерних реакторів прискорили вдесятеро

Фізики з Університету Техасу в Остіні, Лос-Аламоської національної лабораторії та Type One Energy розв’язали багаторічну проблему магнітного утримання плазми в стелараторах. Вони розробили математичний «короткий шлях», який дозволяє створювати герметичні магнітні конфігурації приблизно в 10 разів швидше без втрати точності. Це значно зменшує вартість і час розробки термоядерних реакторів.

Перший відтворюваний надпровідник за кімнатної температури

Китайська дослідницька група повідомила про стабільну надпровідність за температури 271–298 К у гідриді лантану-скандію LaSc₂H₂₄ за надвисокого тиску. Вимірювання показали нульовий електричний опір у 13 незалежних експериментах. Хоча практичне застосування обмежене тиском, це перший переконливий доказ надпровідності за майже кімнатних умов.

CERN перетворив свинець на золото

Колаборація ALICE в CERN уперше кількісно виміряла ядерну трансмутацію свинцю в золото. Під час ультрапериферійних зіткнень іонів свинцю електромагнітні поля вибивають протони, утворюючи ядра золота. Йдеться не про виробництво дорогоцінного металу, а про важливий прорив у розумінні ядерної фізики.

Можливу біосигнатуру виявили на екзопланеті K2-18b

За допомогою телескопа James Webb астрономи зафіксували в атмосфері екзопланети K2-18b метан і вуглекислий газ, а також слабкі сліди диметилсульфіду — молекули, що на Землі пов’язана з життям. Хоча сигнал дискусійний, це один із найперспективніших кандидатів на біосигнатуру за межами Сонячної системи.

Прорив у квантово-орієнтованих суперкомп’ютерах

IBM представила архітектуру квантово-орієнтованого суперкомп’ютера, що поєднує квантові процесори з класичними CPU та GPU. Система орієнтована не на кількість кубітів, а на модульність і практичні завдання, що наближає квантові обчислення до реального використання в науці та промисловості.

CRISPR вийшов на рівень персоналізованої терапії

У 2025 році було проведено перше індивідуальне in vivo лікування за допомогою CRISPR для немовляти з рідкісним смертельним метаболічним порушенням. Терапію розробили та застосували лише за шість місяців, продемонструвавши потенціал надперсоналізованої генної медицини.

ШІ та мікрофлюїдика покращили відбір сперматозоїдів

Дослідники з Норвегії створили систему Spermotile, яка поєднує штучний інтелект, мікрофлюїдику та безмаркерну мікроскопію. Технологія дозволяє відбирати сперматозоїди найвищої якості, підвищуючи шанси успіху процедур IVF, IUI та ICSI.

