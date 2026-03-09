Криптостартап з українським корінням залучив $7,5 млн інвестицій

Криптостартап Utexo, який розробляє інфраструктуру розрахунків у стейблкоїнах в екосистемі Bitcoin, залучив $7,5 млн інвестицій у seed-раунді

Раунд очолили Tether, Big Brain Holdings та Portal Ventures. До фінансування також долучилися Franklin Templeton, Maven11 Capital, Fulgur Ventures, Alchemy VC, Ethereal Ventures, Auros Ventures, Arcanum Capital, Paper Ventures, Axia8, FlowTraders, Plan B, Gate Ventures та Sats Ventures. Серед інвесторів також є стратегічні бізнес-ангели, зокрема оператори з Ledger, Hyperion, BTC Turk, Echo, Legion та SOLV.

Стартап Utexo створює платіжну інфраструктуру для проведення розрахунків у стейблкоїні USDT безпосередньо через мережу Bitcoin. Проєкт націлений на вирішення однієї з давніх проблем криптоекосистеми — складності використання Tether у мережі Біткоїн.

Історично USDT працює на різних блокчейнах, зокрема Ethereum та Tron, де транзакції відбуваються швидко і мають розвинену інфраструктуру для платежів. У мережі Bitcoin використання цього стейблкоїна залишалося обмеженим через технічні та інфраструктурні особливості.

Команда Utexo прагне усунути цю проблему, створюючи API та платіжну інфраструктуру, яка дозволяє миттєво проводити транзакції USDT через Bitcoin-мережу. Рішення орієнтоване на компанії, що працюють із криптоплатежами та потребують швидких і надійних розрахунків.

Серед потенційних користувачів інфраструктури — криптогаманці, біржі, платіжні провайдери та трейдингові платформи.

Стартап заснували Кріс Хатчінсон та Віктор Ігнатюк. Останній — український підприємець і співзасновник компанії Boosty Labs, яку він створив у 2017 році. Його партнер Хатчінсон раніше працював над екосистемою Polkadot.

Отримане фінансування команда планує спрямувати на розвиток платіжної інфраструктури, розширення партнерської мережі та інтеграцію технології з криптосервісами, які працюють із транзакціями у стейблкоїнах.

