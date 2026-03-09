Кого та на скільки оштрафував НБУ в лютому 2026

Нацбанк у лютому 2026 року застосував до одного банку і трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у лютому 2026 року застосував до одного банку та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні НБУ.

Заходи впливу, застосовані до банків

ПуАТ «КБ «Акордбанк» – штраф у розмірі 3 000 000 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «Фард Стандарт» – штраф у розмірі 9 016 611 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою ряду обов’язків, зокрема, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що полягає у неналежному виконанні обов’язку здійснювати оцінку ризик-профілю установи та невиявленні критерію ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), що притаманний діловим відносинам з клієнтом. Це є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Енерджі Кепітал» – штраф у розмірі 392 700 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для ВК/ФТ.

ТОВ «ФК Магнат» – штраф у розмірі 85 000 грн за порушення вимог пунктів 6, 7, 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію, що відповідає ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

