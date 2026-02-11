Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Минулого року податкові надходження України становили 2,01 трлн грн (52,57% від загального обсягу доходів державного бюджету). Далі ми розглянемо, які галузі принесли найбільше коштів

Фактично понад половину всіх бюджетних ресурсів (2,016 трлн грн) держава сформувала саме за рахунок податків, що ще раз підкреслює їхню ключову роль у фінансуванні оборони, соціальних виплат та базових функцій держави.

Найбільшу частку в структурі податкових надходжень забезпечили внутрішні податки на товари та послуги — 1,13 трлн грн, або 29,47% усіх доходів бюджету. Зокрема, надходження від ПДВ з імпортних товарів становили 542,44 млрд грн, тоді як ПДВ з вітчизняних товарів — 306,49 млрд грн з урахуванням бюджетного відшкодування. Акцизні податки дали ще 280,89 млрд грн.

Вагомим джерелом також стали податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості — 777,03 млрд грн (20,27%), з яких податок на доходи фізичних осіб приніс 492,31 млрд грн, а податок на прибуток підприємств — 284,73 млрд грн.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції — 55,99 млрд грн (1,46%). Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів — 48,7 млрд грн (1,27%). Інші податки та збори — 4 млрд грн. Збори на паливно-енергетичні ресурси — 0,1 млн грн.

Неподаткові надходження становили 1,218 трлн грн (31,76% від загального обсягу доходів державного бюджету).

Вищезгадані дані оприлюднено на сайті Мінфіну.

Найбільші платники податків в Україні

За підсумками 2025 року великі платники податків перерахували до зведеного бюджету 953,2 млрд грн, що становить 46,5% усіх податкових надходжень, які адмініструє Податкова. У порівнянні з 2024 роком цей показник зріс на 7,4%, або на 65,6 млрд грн. Така динаміка вказує на відносну стійкість ключових платників та їхню здатність адаптуватися до нестабільного середовища.

Найбільше зростання зафіксовано за такими платежами:

податок і збір на доходи фізичних осіб — +41,8 млрд грн (+133,2%);

ПДВ — +14,3 млрд грн (+106,1%);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — +13,5 млрд грн (+112,8%).

За словами Лесі Карнаух, в. о. голови Державної податкової служби, попри загальне зростання надходжень, збройна агресія росії суттєво вдарила по діяльності великих підприємств. Руйнування виробничих потужностей, окупація територій, логістичні перебої та дефіцит енергоресурсів призвели до зниження прибутковості та податкових платежів у низці ключових галузей.

Як наслідок, торік майже 40% великих платників податків скоротили свої відрахування до бюджету. Йдеться, зокрема, про переробну та добувну промисловість, розроблення кар’єрів, транспорт, складське господарство та поштову і кур’єрську діяльність, оптову і роздрібну торгівлю, а також постачання електроенергії та газу.

Яка галузь забезпечила найбільші надходження до держбюджету

Понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету забезпечили переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

Зокрема:

переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%.

Суттєвий внесок також зробили:

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;

фінансова та страхова діяльність – 8,4%.

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:

переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн;

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн;

сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.

Хто з українських банків сплатив найбільше податків у 2025

За попередніми даними у 2025 році чистий прибуток платоспроможних банків в Україні перевищив 150 млрд грн. Також вони сплатили до бюджету десятки мільярдів гривень.

Як розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, в умовах сьогодення внесок банків у наповнення державного бюджету є вкрай важливим. Представники банківського сектору чітко усвідомлюють роль сумлінної сплати податків. У цьому секторі практично немає тіні.

Отже рейтинг топ-платників:

ПриватБанк — 58,9 млрд грн податку на прибуток (дохід банку — до оподаткування — 88 млрд грн). Детальніше про дохід банку читайте у матеріалі ОТП Банк — 3,4 млрд грн (найбільшу частку податкових платежів становив податок на прибуток підприємств – 2,27 млрд грн, решту суми було сплачено у вигляді ПДВ, місцевих податків та зборів, податку на доходи нерезидентів, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб). Південний — 2,3 млрд грн (сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів). Креді Агріколь Банк — 1,67 млрд грн (прибуток до оподаткування — 6,86 млрд грн).

Також, за даними нардепа, до переліку найбільших платників податків увійшли: Райффайзен Банк; Укрсиббанк; Ощадбанк; Універсал Банк; Сітібанк. Станом на момент написання матеріалу, 10 лютого 2026 року, даних щодо точних сум сплачених податків за 2025 рік не опубліковано.

Зауважимо, що як і у випадку з банками, багато компаній, які згадано нижче, ще не опублікували даних щодо власних податкових відрахувань за 2025 рік.

Нагадаємо, що у 2026 році для банків запроваджено нову базову ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Це передбачено Законом України від 03.12.2025 № 4698, яким внесено зміни до Податкового кодексу України та визначено особливості оподаткування банків.

Лідери за сплатою податків на ринку палива

«Всі розуміємо, особливо в теперішній час, що паливна індустрія має вирішальне значення для стабільності економіки та розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури країни. Водночас, паливники різні, — розповів 29 січня Данило Гетманцев. — Але зараз про тих, хто є лідерами галузі зі сплати податків та податкової дисципліни».

Лідерами у 2025 році стали:

ОККО — 25,6 млрд грн;

— 25,6 млрд грн; WOG — 19,3 млрд грн;

— 19,3 млрд грн; UPG — 8 млрд грн за 1 півріччя 2025;

— 8 млрд грн за 1 півріччя 2025; AMIC — 1,25 млрд грн за 1 півріччя 2025.

Також до переліку лідерів входить SOCAR, але точні дані щодо розміру податків відсутні.

Гірничо-металургійна галузь

Один із найбільших платників податків гірничо-металургійної сфери — ТОВ «Метінвест-СМЦ». Компанія у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Основні відрахування включають 4,6 млрд грн за користування надрами, 3,5 млрд грн ЄСВ та 3,2 млрд грн ПДФО, а загальна сума допомоги армії та людям становила 9,3 млрд грн.

Також серед лідерів — ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2025 році — сплатив 8,5 млрд грн податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, що майже на 28% більше, ніж у 2024-му.

Відрахування до державного бюджету за підсумками минулого року становили 1,8 млрд грн, до місцевих бюджетів – 2,6 млрд грн. Також підприємство торік перерахувало 906 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ) та 3,2 млрд грн податку на додану вартість при імпорті сировини та матеріалів.

Логістика та поштові перевезення

Ці галузі відіграють важливу роль у функціонуванні бізнесу, забезпечують своєчасну доставку товарів, об’єднують виробництво зі збутом і дозволяють бізнесу масштабуватися.

Лідерами серед платників сфери транспорту та поштових перевезень є:

ТОВ «Нова Пошта» — 16,2 млрд грн;

— 16,2 млрд грн; АТ «Укрпошта» — понад 3 млрд грн;

Серед лідерів також: ТОВ «Логістик Юніон»; ТОВ «Заммлер Україна»; ТОВ «Уорлд Кур’єр Україна».

Підприємства, які займаються експортом агропродукції

Цього року ринок змінився, і платниками, які мають кращі показники податкової діяльності та експортують агропродукцію, переважно є її виробники.

Лідерами за 2025 рік стали:

ТОВ «Хмільницьке»;

ТОВ «МХП-Агро-С»;

ТОВ «Преміум ІНдастрі Груп»;

ТОВ «Агромілк».

Виробники сільськогосподарської продукції

Лідери у цій категорії за 2025 рік:

ТОВ «Баришівська Зернова Компанія»;

ТОВ «Земля і Воля»;

СТОВ «Говтва»;

ТОВ «Сігнет-Центр»;

ТОВ «НВФ «Урожай»;

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена Долина»;

ТОВ «Волочиськ-Агро»;

ТОВ «Контінентал Фармерз Тернопіль»;

ПП «Агроспецпроект»;

СП ТОВ «Нива Переяславщини»;

СТОВ «А.Ф. Злагода»;

ТОВ «Кищенці».

Скільки «податку на Google» надійшло до держбюджету у 2025

У 2025 році надходження від так званого «податку на Google» перевищили 14,4 млрд грн. Йдеться про кошти, які сплатили нерезиденти, що постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ.

За підсумками року нерезиденти сплатили 150,1 млн євро та 177,4 млн доларів США. Найбільшими платниками залишаються провідні цифрові компанії Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Також у ДПС зазначили, що коло платників розширюється: у 2025 році платниками ПДВ зареєструвалися 12 нових нерезидентів, а з початку 2026 року — ще 5 компаній. Загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

Сплата податків резидентами Дія.City та представниками ІТ-сфери

Резиденти Дія.City за підсумками 2025 року сплатили до бюджету ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024-му — тоді компанії перерахували понад ₴18 млрд.

Топ платників податків серед резидентів Дія.City у 2025 році:

mono;

SoftServe;

GlobalLogic;

EPAM Systems;

Favbet Tech;

Укроргсинтез;

Український процесінговий центр;

Enamine;

MEGOGO.

Станом на січень 2026 року до Дія.City приєдналося понад 3 400 компаній. Резиденти працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).

Для працівників і gig-контрактерів у просторі діє пільгове оподаткування: 5% ПДФО, 5% військового збору, а ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати.

Минулоріч ІТ-сфера збільшила сплату податків до зведеного бюджету на 34% порівняно з попереднім роком — загалом 43,4 млрд грн.

Надходження до місцевих бюджетів

Транспортний податок

Транспортний податок і далі забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року українці сплатили 249,8 млн грн.

Найбільше транспортного податку сплатили в таких регіонах:

м. Київ — 74,1 млн грн;

Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;

Одеська область — 20,9 млн грн;

Київська область — 18,5 млн грн.

Нагадаємо, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають критеріям оподаткування.

Земельний податок

У 2025 році понад 3 млн платників сплатили 45,6 млрд грн земельного податку. Це на 15,6 % більше порівняно з 2024 роком (39,4 млрд грн).

Зауважимо, що надходження від земельного податку залишаються у розпорядженні місцевих громад. Це дозволяє їм фінансувати ремонт доріг, підтримувати школи та забезпечувати критичну інфраструктуру в умовах сьогодення.

Регіони-лідери за обсягами сплати:

Дніпропетровська область – 8,1 млрд грн;

м. Київ – 6,5 млрд грн;

Одеська область – 4 млрд грн;

Львівська область – 3,1 млрд грн;

У ДПСУ нагадали, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Податок на нерухомість

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників, а загальна сума надходжень перевищила 12,7 млрд грн.

Порівняно з 2024 роком обсяг сплаченого податку помітно зріс. За даними ДПС, надходження збільшилися на 19,3% — майже на 2,1 млрд грн. Це означає, що громади отримали додатковий фінансовий ресурс, який може бути спрямований на локальні потреби — від утримання соціальної сфери до інфраструктурних проєктів.

Найбільші суми податку на нерухомість за 2025 рік сплатили в кількох регіонах. Лідером за обсягами надходжень стало місто Київ — 2,5 млрд грн. Далі йдуть Львівська область та Київська область — по 1,3 млрд грн кожна. Значні суми надійшли також із Дніпропетровської області — 1,2 млрд грн. Таким чином, саме ці регіони забезпечили найбільшу частку надходжень від податку на нерухомість у загальній структурі платежів.

Екологічний податок

У 2025 році екологічний податок сплатили 35,6 тис. платників. До бюджету надійшло понад 5,6 млрд гривень. Це на 219 млн грн більше ніж надходження у 2024 року.

Найбільші надходження екологічного податку:

Дніпропетровська область – 1,1 млрд грн;

м. Київ – 1 млрд грн;

Івано-Франківська область – 640 млн грн;

Запорізька область – 392 млн гривень.

Також раніше ми писали, що міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року, за попередніми даними, зросли до $57,66 млрд, оновивши історичний максимум.

