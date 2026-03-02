close-btn
Ощадбанк відкрив перші рахунки для нових «дитячих» виплат

02.03.2026 18:40
Ольга Деркач

Державний банк Ощадбанк відкрив перші поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для отримання нових «дитячих» виплат — допомоги з догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та виплат за програмою «єЯсла»

Фото: freepik.com

Такі рахунки відкриваються в уповноважених банках і мають спеціальний режим використання. Наразі перші рахунки для отримувачів відкрив саме Ощадбанк. Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України.

За зверненням Пенсійного фонду України банк уже відкрив перші рахунки для громадян, які подали заяви на отримання допомоги з початку 2026 року. Фінансування виплат здійснюється Пенсійним фондом.

Після відкриття рахунку отримувачам надходить відповідне повідомлення. Коли кошти зараховані, надсилається окреме сповіщення. Після цього можна звернутися до відділення банку, щоб отримати платіжну картку.

Для оформлення картки потрібно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Додаткові довідки або документи не вимагаються.

Цікаве по темі: Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025

У перспективі до відкриття спеціальних рахунків мають долучитися й інші банки. Це, як очікується, має спростити процедуру отримання виплат та розширити вибір для громадян.

Подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або через уповноважених представників територіальних громад.

Водночас Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням способів подання заявок, зокрема через Дія. У міністерстві зазначають, що надалі механізм отримання нових видів допомоги планують зробити максимально простим, зрозумілим та зручним для родин з дітьми.

Нагадаємо, що Ощадбанк отримав нового керівника. З 26 січня 2026 року Юрій Каціон приступив до виконання обов’язків голови правління банку. Його кандидатуру обрала наглядова рада за підсумками відкритого конкурсу, а призначення відбулося після погодження Національним банком України.

