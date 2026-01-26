close-btn
Ощадбанк отримав нового керівника

26.01.2026 15:40
Ольга Деркач

З 26 січня 2026 року Юрій Каціон приступив до виконання обов’язків голови правління банку. Його кандидатуру обрала наглядова рада за підсумками відкритого конкурсу, а призначення відбулося після погодження Національним банком України

Фото: oschadbank.ua

У наглядовій раді очікують, що новий очільник забезпечить послідовну реалізацію п’ятирічної стратегії Ощадбанку та зміцнить його роль як фінансової опори держави.

«Наглядова рада вітає Юрія Каціона з початком виконання обов’язків голови правління Ощадбанку. Його професійна зрілість, стратегічне мислення та глибоке розуміння ролі державного банку вже забезпечили Ощадбанку лідерські позиції у фінансуванні економіки країни. В новій ролі Юрій Каціон забезпечить послідовну реалізацію п’ятирічної стратегії Ощаду, зміцнюючи його роль як надійної фінансової опори держави, а для мільйонів клієнтів — сучасного, ефективного та надійного банку», — заявив голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук.

Окремо наглядова рада подякувала попередньому голові правління Сергію Наумову, який очолював банк протягом останніх п’яти років. За словами Володимира Лавренчука, під його керівництвом Ощадбанк зміцнив ринкові позиції, пройшов виклики пандемії та чотири роки повномасштабної війни, зберіг фінансову стабільність і підтримував державу, бізнес та клієнтів.

Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway

«Ми щиро вдячні Сергію Наумову за високий професіоналізм та відданість справі, які він послідовно демонстрував, очолюючи Ощадбанк. Під його керівництвом банк зміцнив ринкові позиції, пройшов надскладні виклики пандемії та чотири роки повномасштабної війни, зберіг фінансову стабільність і забезпечив підтримку державі, бізнесу та мільйонам клієнтів», — додав він.

Юрій Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року та має понад 27 років досвіду в банківській сфері. У банку він пройшов шлях від головного економіста до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес. Каціон закінчив Київський національний економічний університет та має ступінь магістра з управління банківськими інвестиціями.

У пресрелізі також зазначається, що він має досвід реалізації складних інвестиційних проєктів, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та участі в підготовці нормативно-правових документів і програм державної підтримки стратегічних галузей економіки, зокрема під час повномасштабної війни.

Стратегічна програма Ощадбанку, затверджена наглядовою радою до 2028 року, передбачає подальше посилення підтримки українського бізнесу та стратегічно важливих галузей, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами, розвиток інклюзивного доступу до фінансових послуг, а також посилення стійкості банку в умовах війни та відновлення країни.

Джерело: Ощадбанк.

