close-btn
PaySpaceMagazine

Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway

20.10.2025 16:00
Ольга Деркач

Державний банк Ощадбанк за підтримки компанії Mastercard став першим банком-еквайром в Україні, який інтегрував глобальне рішення Mastercard Gateway для приймання онлайн-платежів

Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway

Фото: unsplash.com

Mastercard Gateway — це глобальна платіжна платформа, що дозволяє бізнесам приймати платежі у всіх каналах — від традиційних торгових точок до вебсайтів та мобільних застосунків, йдеться в пресрелізі.

Платформа забезпечує надійну обробку транзакцій і використовує сучасні технології захисту, які допомагають запобігати шахрайству. Завдяки єдиному шлюзу компанії можуть приймати платежі з будь-якої точки світу, розширювати присутність на нових ринках і пропонувати клієнтам зручний, швидкий та безпечний спосіб оплати.

Серед основних можливостей платформи:

  • надійний міжнародний шлюз для приймання карткових платежів;
  • підтримка Mastercard та інших основних платіжних систем, Apple Pay, Google Pay, Click to Pay та інших глобальних сервісів;
  • регулярні платежі та підписки завдяки технології токенізації;
  • захист від шахрайства за допомогою сучасних інструментів безпеки та Mastercard Identity Check;
  • гнучкі варіанти інтеграції — від готової платіжної сторінки до API для розробників.

Цікаве по темі: Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

«Підключення до Mastercard Gateway — стратегічний крок для Ощадбанку, який посилює спроможності у сфері інтернет-еквайрингу. Це рішення забезпечує нашим бізнес-клієнтам сучасний та безпечний інструмент приймання платежів, а споживачам — зручний досвід оплати. Ми пишаємось тим, що саме Ощадбанк інтегрував цю платформу першим в Україні», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

За словами генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої, сьогодні, коли споживачі дедалі частіше обирають цифрові платежі, важливо надавати їм безпечні та надійні рішення для розрахунків. Вона зазначила, що платформа Mastercard Gateway використовує сучасні технології, які покращують платіжний досвід як для торговців, так і для їхніх клієнтів. Андреєва додала, що компанія рада співпраці з Ощадбанком в інтеграції цього рішення та впевнена, що це зробить досвід онлайн-оплат ще більш технологічним і відкриє нові можливості для бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group

Рубрики: MasterсardСвітНовиниТехнологіїОщадбанк
google news
Новини по темі
Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління 04.08.2025

Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління
Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення 09.07.2025

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення
Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму 03.07.2025

Ощадбанк виграв апеляцію у Росії за активи в Криму
Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу 18.06.2025

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу
Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group 17.06.2025

Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group
Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій 29.04.2025

Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  19:30

Україна отримає нову інтернет-магістраль Чорним морем — Федоров

 Сьогодні  18:20

Названо 15 стартапів, які представлять Україну на Web Summit Lisbon 2025

 Сьогодні  17:10

Акції цієї компанії з портфеля BlackRock злетіли на 250% за день

 Сьогодні  16:00

Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway

 Сьогодні  14:50

Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  12:30

Яка колекторська компанія заробила найбільше — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

Бичачий ринок продовжиться, незважаючи на падіння — аналітики

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.