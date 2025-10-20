Ощадбанк першим в Україні підключився до платформи Mastercard Gateway

Державний банк Ощадбанк за підтримки компанії Mastercard став першим банком-еквайром в Україні, який інтегрував глобальне рішення Mastercard Gateway для приймання онлайн-платежів

Mastercard Gateway — це глобальна платіжна платформа, що дозволяє бізнесам приймати платежі у всіх каналах — від традиційних торгових точок до вебсайтів та мобільних застосунків, йдеться в пресрелізі.

Платформа забезпечує надійну обробку транзакцій і використовує сучасні технології захисту, які допомагають запобігати шахрайству. Завдяки єдиному шлюзу компанії можуть приймати платежі з будь-якої точки світу, розширювати присутність на нових ринках і пропонувати клієнтам зручний, швидкий та безпечний спосіб оплати.

Серед основних можливостей платформи:

надійний міжнародний шлюз для приймання карткових платежів;

підтримка Mastercard та інших основних платіжних систем, Apple Pay, Google Pay, Click to Pay та інших глобальних сервісів;

регулярні платежі та підписки завдяки технології токенізації;

захист від шахрайства за допомогою сучасних інструментів безпеки та Mastercard Identity Check;

гнучкі варіанти інтеграції — від готової платіжної сторінки до API для розробників.

«Підключення до Mastercard Gateway — стратегічний крок для Ощадбанку, який посилює спроможності у сфері інтернет-еквайрингу. Це рішення забезпечує нашим бізнес-клієнтам сучасний та безпечний інструмент приймання платежів, а споживачам — зручний досвід оплати. Ми пишаємось тим, що саме Ощадбанк інтегрував цю платформу першим в Україні», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

За словами генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої, сьогодні, коли споживачі дедалі частіше обирають цифрові платежі, важливо надавати їм безпечні та надійні рішення для розрахунків. Вона зазначила, що платформа Mastercard Gateway використовує сучасні технології, які покращують платіжний досвід як для торговців, так і для їхніх клієнтів. Андреєва додала, що компанія рада співпраці з Ощадбанком в інтеграції цього рішення та впевнена, що це зробить досвід онлайн-оплат ще більш технологічним і відкриє нові можливості для бізнесу.

