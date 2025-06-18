Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

Державний банк Ощадбанк та Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) та його Субфонд для України (USF) підписали угоду про новий кредитний проєкт

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram.

«Від імені Ощаду підписав угоду про новий кредитний проєкт з Європейським фондом для Південно-Східної Європи (EFSE) та його Субфондом для України (USF). Основна цільова аудиторія нового проєкту — малий та середній бізнес, який працює у вразливих регіонах або належить представникам соціально вразливих категорій, як-от ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю тощо», — пише Наумов.

Згідно з угодою, Фонд надав Ощадбанку 20 млн євро у вигляді довгострокового кредиту в національній валюті, а також спеціальний грантовий компонент для кредитного кешбеку.

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Щоб дізнатися подробиці нової програми підтримки бізнесу можна звернутися до відділень Ощадбанку.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);

відкрити депозити;

здійснити будь-які операції з платіжними картками;

придбати нумізматичну продукцію;

оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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