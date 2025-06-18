close-btn
PaySpaceMagazine

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

18.06.2025 16:10
Ольга Деркач
Читати росiйською

Державний банк Ощадбанк та Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) та його Субфонд для України (USF) підписали угоду про новий кредитний проєкт

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу Фото: freepik.com

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram.

«Від імені Ощаду підписав угоду про новий кредитний проєкт з Європейським фондом для Південно-Східної Європи (EFSE) та його Субфондом для України (USF). Основна цільова аудиторія нового проєкту — малий та середній бізнес, який працює у вразливих регіонах або належить представникам соціально вразливих категорій, як-от ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю тощо», — пише Наумов.

Згідно з угодою, Фонд надав Ощадбанку 20 млн євро у вигляді довгострокового кредиту в національній валюті, а також спеціальний грантовий компонент для кредитного кешбеку.

Цікаве по темі: Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій

Щоб дізнатися подробиці нової програми підтримки бізнесу можна звернутися до відділень Ощадбанку.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

  • здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);
  • відкрити депозити;
  • здійснити будь-які операції  з платіжними картками;
  • придбати нумізматичну продукцію;
  • оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість

Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки

Ощадбанк розпочав реалізацію нової стратегічної програми

Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесОщадбанк
google news
Новини по темі
Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group 17.06.2025

Ощадбанк збільшив кредитний ліміт для OKKO Group
Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій 29.04.2025

Ощадбанк надаватиме кредити бізнесу на будівництво сонячних електростанцій
Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції 24.04.2025

Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва 28.03.2025

Що може зробити місцева влада для розвитку підприємництва
Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів 26.03.2025

Від ідеї до міжнародних продажів: як Ощадбанк підтримує українських експортерів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  20:10

Яка галузь сплатила найбільше податків цього року

 Сьогодні  19:30

Невдовзі кожна фінтех-компанія запустить свій блокчейн — прогноз OP Labs

 Сьогодні  18:50

JPMorgan запустить власний депозитний токен

 Сьогодні  18:10

Скільки ПДВ відшкодувала держава платникам податків

 Сьогодні  17:30

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

 Сьогодні  16:50

XRP втратив майже $11 млрд за тиждень: що далі

 Сьогодні  16:10

Ощадбанк отримав €20 млн на кредитування бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber