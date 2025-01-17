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Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі

17.01.2025 14:00
Ольга Деркач
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Державний банк Ощадбанк відкрив інклюзивне відділення на території Київського залізничного вокзалу

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі

Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі Фото: t.me/sergii_naumov

Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку в Telegram.

«Сьогодні Ощадбанк відкрив інклюзивне відділення на території головного транспортного хабу нашої країни — Київського залізничного вокзалу. Воно розташоване в переході, що з’єднує Центральний та Південний вокзали (праворуч від ескалатора)», — пишуть в Ощадбанку.

У новому відділенні можна:

  • здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);
  • відкрити депозити;
  • здійснити будь-які операції  з платіжними картками;
  • придбати нумізматичну продукцію;
  • оформити страховий поліс тощо.

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Відділення працюватиме щоденно з 7:00 до 21:30 та цілодобово в форматі самообслуговування та надаватиме послуги навіть в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Нагадаємо, що НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році. НБУ запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Крім того, Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість. Ощадбанк виступить банком-партнером нової програми «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України». Її метою є посилення стійкості української економіки до періодичних відключень електрики та забезпечення безперебійної роботи бізнесу шляхом фінансової підтримки рішень для стабільного доступу до електроенергії.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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