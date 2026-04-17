Ощадбанк виставить на продаж ТРЦ Gulliver у Києві

Державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк готуються продати київський торгово-розважальний центр Gulliver. Аукціон планують провести найближчими місяцями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Ощадбанку Юрія Каціона, який виступив на конференції Forbes Banker.

За його словами, продаж відбудеться через платформу Prozorro.

«Ми найближчим часом оголосимо про продаж цього комплексу на аукціоні на платформі Prozorro», — зазначив він.

Каціон уточнив, що Ощадбанк володіє 80% майнових прав на об’єкт, ще 20% належать Укрексімбанку. Рішення про продаж ухвалене спільно між банками та вже погоджене.

Судові процеси не завадять угоді

Голова Ощадбанку також прокоментував можливий вплив судових спорів із колишнім власником ТРЦ Віктором Поліщуком. За його словами, ці процеси не блокують продаж активу.

Нагадаємо, у липні 2025 року Gulliver перейшов у власність державних банків через борги компаній, пов’язаних із Поліщуком, який є власником мережі Ельдорадо.

Після зміни власника виникли проблеми з доступом до інженерних систем будівлі, через що наприкінці жовтня ТРЦ тимчасово закрили.

Частково роботу центру відновили 12 грудня, а повноцінно він запрацював на початку лютого.

Раніше ми також писали, що Ощадбанк разом з Укрзалізницею оголосили про запуск першої в Україні моделі іпотеки, у якій частину витрат за кредитом компенсує роботодавець. Відповідну угоду підписано в межах державної програми єОселя.

