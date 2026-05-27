Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт

Астрономи виявили одну з найбільших чорних дір раннього Всесвіту — її маса може сягати 23 млрд Сонць. Об’єкт розташований у галактиці W2246−0526, яку спостерігають лише через 1,2 млрд років після Великого вибуху. Нові дані телескопа James Webb показали, що ця система не лише надзвичайно яскрава, а й може змусити науковців переглянути сучасні теорії формування чорних дір

Галактика W2246−0526 належить до рідкісного класу так званих Hot DOG — гарячих пилозатемнених галактик. Це одні з найпотужніших джерел інфрачервоного випромінювання у Всесвіті. Їхня особливість полягає в тому, що центральні надмасивні чорні діри приховані під товстими шарами космічного пилу.

Через це у звичайному світлі такі об’єкти майже невидимі. Натомість пил поглинає величезну кількість енергії та повторно випромінює її в інфрачервоному спектрі.

Саме це й зафіксував James Webb. Нові спостереження показали, що навколо чорної діри можуть існувати гігантські полярні хмари пилу — вони розташовані не лише навколо екватора чорної діри, а також над і під нею. Вчені вважають, що ці структури працюють як своєрідний «підсилювач», який робить галактику однією з найяскравіших серед усіх відомих об’єктів.

За оцінками дослідників, чорна діра генерує до 81% усієї енергії галактики.

Особливе здивування викликала швидкість її росту. За сучасними моделями, після Великого вибуху просто не мало вистачити часу, щоб чорна діра набрала таку колосальну масу. Це означає, що об’єкт міг поглинати матерію значно швидше, ніж допускають класичні теорії.

Один із можливих сценаріїв — так звана супер-Еддінгтонівська акреція. У такому випадку речовина падає у чорну діру швидше за теоретичну межу, яку раніше вважали майже непереборною.

Крім самої чорної діри, астрономи зафіксували у галактиці надзвичайно активне зореутворення. Темпи народження нових зір там можуть у тисячі разів перевищувати показники Чумацького Шляху. Це свідчить, що система переживає коротку, але дуже бурхливу фазу розвитку.

Вчені також припускають, що подібних об’єктів у ранньому Всесвіті може бути набагато більше. Багато з них залишаються невидимими для традиційних телескопів через густі шари пилу. James Webb завдяки своїй чутливості до інфрачервоного випромінювання фактично відкрив новий спосіб пошуку таких прихованих галактик.

На думку дослідників, відкриття W2246−0526 може суттєво вплинути на розуміння того, як формувалися перші галактики та надмасивні чорні діри після Великого вибуху. Якщо подальші спостереження підтвердять результати, астрономам доведеться переглядати частину моделей еволюції раннього Всесвіту.

Джерело: Daily Galaxy.