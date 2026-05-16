До Землі наближається величезний астероїд — вчені

Астероїд, здатний знищити ціле місто, пролетить поблизу Землі вже наступного тижня. Вчені назвали цей проліт «максимально близьким без зіткнення»

Космічний об’єкт під назвою 2026 JH2 має розміри від 16 до 35 метрів у діаметрі — це до чотирьох лондонських автобусів завдовжки. За прогнозами астрономів, у ніч на понеділок він пролетить на відстані близько 90 тис. км від Землі. Це лише чверть дистанції між Землею та Місяцем.

Попри потенційно катастрофічні наслідки у разі падіння, астероїд виявили лише кілька днів тому. Це знову викликало дискусії щодо ефективності систем раннього виявлення небезпечних об’єктів.

За словами Марка Норріса з Університету Ланкаширу, навіть відносно невеликий астероїд такого типу «дуже ефективно знищив би місто», якби врізався у Землю.

Точні розміри 2026 JH2 поки невідомі. Вчені оцінюють їх за кількістю світла, яке відбивається від поверхні. Якщо астероїд складається з темного матеріалу, він може бути навіть більшим за попередні оцінки.

Фахівці порівнюють можливий ефект від зіткнення з Челябінським метеоритом, який вибухнув над росією у 2013 році. Тоді 18-метровий космічний об’єкт створив ударну хвилю, що була у 30 разів потужнішою за атомну бомбу в Хіросімі. Постраждали близько 1 500 людей, а понад 3 600 будинків були пошкоджені.

Однак астрономи наголошують: 2026 JH2 не становить загрози для Землі. Завдяки мережі телескопів планетарного захисту вдалося точно розрахувати його орбіту, і жодного ризику зіткнення щонайменше протягом наступних 100 років немає.

Водночас у NASA визнають, що людство все ще не готове до потенційної астероїдної загрози. Керівниця програми пошуку навколоземних об’єктів Келлі Фаст заявила, що астрономи досі не виявили близько 15 тис. астероїдів середнього розміру, які можуть спричинити масштабні руйнування.

У 2022 році NASA успішно протестувало місію Dart — космічний апарат навмисно врізався у супутник астероїда Dimorphos, щоб змінити його траєкторію. Але вчені визнають: наразі людство не має готової до запуску системи, яка могла б швидко відхилити астероїд у разі реальної загрози.

За матеріалами dailymail.com.