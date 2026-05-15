Супер Ель-Ніньйо може повторитися: людству загрожують посухи й голод

Імовірність одного з найпотужніших явищ Ель-Ніньйо в історії наприкінці цього року зростає. Через це дедалі частіше згадують 1877 рік, коли подібне кліматичне явище спричинило катастрофу в усьому світі

Ель-Ніньйо — це потепління вод у східно-центральній частині тропічного Тихого океану, яке виникає кожні кілька років. Цього року температура океану там може перевищити середній показник на 3°C і встановити нові рекорди.

Майже 150 років тому ця кліматична зміна знищила врожаї, що знову порушує питання: чи може подібний сценарій знову поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Найсильніше Ель-Ніньйо в історії, яке тривало з 1877 по 1878 рік, спричинило умови для глобального голоду, від якого загинули понад 50 млн людей в Індії, Китаї, Бразилії та інших країнах. Це становило 3–4% тодішнього населення планети — еквівалент щонайменше 250 млн людей сьогодні.

«Це була, ймовірно, найгірша екологічна катастрофа, яка коли-небудь спіткала людство», — писали дослідники про ту подію.

Катастрофа розгорталася роками. Посуха почала поширюватися тропіками та субтропіками ще у 1875 році. У наступні роки сильні кліматичні процеси в Індійському й Атлантичному океанах збіглися з рекордним Ель-Ніньйо, посиливши та подовживши посуху.

Діпті Сінгх, доцентка Університету штату Вашингтон, яка досліджувала це супер-Ель-Ніньйо, зазначила, що голод не є неминучим наслідком посухи. За її словами, свідомі дії колонізаторів у 1870-х роках зруйнували місцеві системи, які допомагали громадам протистояти кліматичним коливанням.

Чи може подібне повторитися сьогодні

«Одночасні багаторічні посухи, подібні до тих, що були у 1870-х, можуть повторитися, — сказала Сінгх. — Різниця в тому, що зараз атмосфера й океани значно тепліші, ніж у 1870-х, а це означає, що екстремальні явища можуть бути ще сильнішими».

Втім, є й інші важливі відмінності. Тоді людство не мало жодного способу передбачити настільки потужне Ель-Ніньйо або зрозуміти його наслідки. Сучасне розуміння цього явища значно покращилося після ще одного супер-Ель-Ніньйо у 1982–1983 роках.

Завдяки величезному прогресу в моніторингу та прогнозуванні клімату світ тепер набагато краще готовий до подібних наслідків.

Руйнівні втрати, пов’язані із супер-Ель-Ніньйо 1877–1878 років, навряд чи повторяться сьогодні, оскільки нині не існує тих соціальних, політичних та економічних чинників, які тоді посилили катастрофу.

Проте настільки екстремальна кліматична подія все одно може серйозно вплинути на продовольчу безпеку, особливо в регіонах, найбільш уразливих до тривалих несприятливих погодних умов, що здатне спричинити глобальні проблеми.

«Підвищений ризик посухи, пов’язаний із цим супер-Ель-Ніньйо, загрожуватиме продовольчій, водній та економічній безпеці в багатьох регіонах, а наслідки можуть поширитися по всьому світу через взаємопов’язані соціально-економічні системи», — зазначила Сінгх.

За останнє століття науковий прогрес значно краще підготував людство до майбутніх кліматичних ударів. У 1877, 1888 чи 1972 роках передбачити наближення супер-Ель-Ніньйо було неможливо. Сьогодні ж світ значно краще розуміє, що може принести це явище.

Супер-Ель-Ніньйо 1982–1983 років, яке спричинило величезні економічні збитки, стало переломним моментом у вивченні феномену.

Кліматолог Кевін Тренберт, який брав участь у міжнародних ініціативах із революційного моніторингу Тихого океану після несподіваного супер-Ель-Ніньйо 1982–1983 років, назвав створення системи відстеження цього масштабного кліматичного явища в реальному часі «великим досягненням».

За його словами, до середини 1990-х у межах міжнародної програми в Тихому океані вже працювали близько 70 закріплених буїв. Вони вимірювали швидкість вітру, температуру повітря, вологість, атмосферний тиск, а також температуру й солоність верхніх шарів океану.

Відтоді кількість інструментів, які передають дані в реальному часі, зросла до понад 4 000. Це дозволяє щодня відстежувати розвиток Ель-Ніньйо в центральній частині Тихого океану.

Саме ці спостереження згодом допомогли й прогнозувати явище.

