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500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

04.06.2026 14:50
Ольга Деркач

Повернення Дональда Трампа до Білого дому спочатку супроводжувалося оптимізмом на крипторинку, однак за перші 500 днів його другого терміну ситуація кардинально змінилася. Через падіння Біткоїна майже на 40% кількість адрес із криптоактивами понад $1 млн скоротилася майже на третину

500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

Фото: unsplash.com, freepik.com, pngwing.com

Кількість біткоїн-мільйонерів суттєво скоротилася за перші 500 днів другого президентського терміну Дональда Трампа. Попри початкові очікування, що нова адміністрація стане позитивним фактором для криптоіндустрії, ринок перейшов до затяжного спаду.

За даними BitInfoCharts, невдовзі після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року у мережі налічувалося 157 563 адреси з активами понад $1 млн у Біткоїні. Станом на початок червня 2026 року цей показник скоротився до 111 659 адрес.

Таким чином, за 500 днів ринок втратив 45 904 адреси біткоїн-мільйонерів, що відповідає зниженню на 29,13%.

Схожа ситуація спостерігалася і серед найбагатших власників криптовалюти. Кількість адрес із балансом понад $10 млн зменшилася з 18 801 до 14 115. Це означає скорочення на 4 686 адрес або майже на 25%.

Особливо помітним спад став у 2026 році. Ще 21 січня в мережі було 132 383 адреси з активами понад $1 млн та 16 453 адреси з активами понад $10 млн. Відтоді обидва показники продовжили знижуватися разом із ціною Біткоїна.

Основною причиною скорочення кількості криптомільйонерів стало падіння вартості BTC. За перші 500 днів другого терміну Трампа Біткоїн подешевшав приблизно на 39% — з рівня близько $103 000 після інавгурації до поточних значень.

Крім того, поточна ціна активу приблизно на 50% нижча за рекордні рівні близько $125 000, які фіксувалися наприкінці 2025 року.

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Додатковий тиск на ринок чинили події останніх тижнів. Лише за чотири дні на початку червня Біткоїн впав більш ніж на 14% — із понад $73 000 до $63 448. Загалом від початку 2026 року криптовалюта втратила 27,50%.

Серед факторів, які могли посилити негативні настрої інвесторів, аналітики називають рішення компанії Strategy продати 32 BTC для фінансування зобов’язань за привілейованими акціями. Хоча обсяг угоди був незначним порівняно з загальними запасами компанії, новина привернула увагу через багаторічну стратегію Майкла Сейлора щодо накопичення Біткоїна.

Також ринки продовжують реагувати на геополітичну напруженість на Близькому Сході. Попри формальне збереження режиму припинення вогню між США та Іраном, сторони останнім часом активізували обмін ракетними та бомбовими ударами, що підвищує невизначеність на глобальних фінансових ринках та посилює тиск на ризикові активи, зокрема криптовалюти.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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500 днів президентства Трампа «стерли» майже 46 000 біткоїн-мільйонерів

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