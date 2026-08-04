Strategy продала біткоїнів на понад $100 млн

Компанія Strategy, відома своєю ставкою на Біткоїн, минулого тижня продала частину криптовалютних резервів, водночас збільшивши запас готівки та обсяг зворотного викупу привілейованих акцій STRC. Такі кроки мають допомогти компанії зміцнити баланс і знизити фінансові ризики на випадок нестабільності крипторинку

Згідно з офіційною звітністю, з 27 липня до 2 серпня Strategy продала приблизно 1638 BTC на загальну суму близько $105 млн. Середня ціна реалізації становила $63 957 за одну монету.

Ця інформація привернула особливу увагу ринку, оскільки продаж біткоїнів не був згаданий у дописі співзасновника та виконавчого голови Strategy Майкла Сейлора. Він протягом багатьох років залишається одним із найвідоміших прихильників першої криптовалюти, а сама компанія побудувала навколо її накопичення значну частину своєї корпоративної стратегії.

Одночасно Strategy поповнила доларовий резерв ще на $250 млн. У результаті загальний обсяг грошового запасу компанії досяг $4 млрд. Крім цього, вона викупила приблизно на $81 млн власних привілейованих безстрокових акцій серії A зі змінною ставкою Stretch, які торгуються під тикером STRC.

Операції проводяться в межах нещодавно запровадженої компанією концепції Digital Credit Capital Framework. Вона передбачає створення більш стійкої структури капіталу та формування достатнього запасу ліквідності для виконання фінансових зобов’язань.

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Зокрема, доларовий резерв Strategy планує спрямовувати переважно на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій, а також на обслуговування боргу. Наявність значної суми готівки має зменшити ризик того, що компанії доведеться терміново продавати біткоїни під час падіння їхньої вартості або загального погіршення ситуації на фінансових ринках.

Водночас продаж 1638 BTC демонструє, що Strategy готова частково використовувати криптовалютні активи для управління ліквідністю. Це помітна зміна для компанії, яка тривалий час асоціювалася насамперед із послідовним накопиченням біткоїнів.

Отже, останні операції Strategy свідчать про прагнення знайти баланс між довгостроковою ставкою на Біткоїн і необхідністю підтримувати фінансову стійкість. Компанія не відмовляється від своєї криптовалютної стратегії, однак водночас формує захисний запас у доларах і скорочує потенційне навантаження за іншими фінансовими інструментами.

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Джерело: CryptoPotato.