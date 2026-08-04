close-btn
PaySpaceMagazine

Strategy продала біткоїнів на понад $100 млн

04.08.2026 19:00
Ольга Деркач

Компанія Strategy, відома своєю ставкою на Біткоїн, минулого тижня продала частину криптовалютних резервів, водночас збільшивши запас готівки та обсяг зворотного викупу привілейованих акцій STRC. Такі кроки мають допомогти компанії зміцнити баланс і знизити фінансові ризики на випадок нестабільності крипторинку

Strategy продала біткоїнів на понад $100 млн

Фото: magnific.com/fabrikasimf

Згідно з офіційною звітністю, з 27 липня до 2 серпня Strategy продала приблизно 1638 BTC на загальну суму близько $105 млн. Середня ціна реалізації становила $63 957 за одну монету.

Ця інформація привернула особливу увагу ринку, оскільки продаж біткоїнів не був згаданий у дописі співзасновника та виконавчого голови Strategy Майкла Сейлора. Він протягом багатьох років залишається одним із найвідоміших прихильників першої криптовалюти, а сама компанія побудувала навколо її накопичення значну частину своєї корпоративної стратегії.

Одночасно Strategy поповнила доларовий резерв ще на $250 млн. У результаті загальний обсяг грошового запасу компанії досяг $4 млрд. Крім цього, вона викупила приблизно на $81 млн власних привілейованих безстрокових акцій серії A зі змінною ставкою Stretch, які торгуються під тикером STRC.

Операції проводяться в межах нещодавно запровадженої компанією концепції Digital Credit Capital Framework. Вона передбачає створення більш стійкої структури капіталу та формування достатнього запасу ліквідності для виконання фінансових зобов’язань.

Читайте також: BlackRock вивів токенізовані фонди на ринок Європи

Зокрема, доларовий резерв Strategy планує спрямовувати переважно на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій, а також на обслуговування боргу. Наявність значної суми готівки має зменшити ризик того, що компанії доведеться терміново продавати біткоїни під час падіння їхньої вартості або загального погіршення ситуації на фінансових ринках.

Водночас продаж 1638 BTC демонструє, що Strategy готова частково використовувати криптовалютні активи для управління ліквідністю. Це помітна зміна для компанії, яка тривалий час асоціювалася насамперед із послідовним накопиченням біткоїнів.

Отже, останні операції Strategy свідчать про прагнення знайти баланс між довгостроковою ставкою на Біткоїн і необхідністю підтримувати фінансову стійкість. Компанія не відмовляється від своєї криптовалютної стратегії, однак водночас формує захисний запас у доларах і скорочує потенційне навантаження за іншими фінансовими інструментами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи можна використати старий iPhone замість криптогаманця — відповідь експертів

Біткоїн vs Ethereum: хто переміг у липневій ETF-битві

Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн vs Ethereum: хто переміг у липневій ETF-битві 03.08.2026

Біткоїн vs Ethereum: хто переміг у липневій ETF-битві
Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні 03.08.2026

Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні
Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024 30.07.2026

Обсяги торгівлі Біткоїном впали до мінімуму з 2024
Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик 30.07.2026

Біткоїн може подорожчати до $450 тисяч — аналітик
Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму 30.07.2026

Відкритий інтерес до Біткоїна зріс до двомісячного максимуму
Як засідання ФРС вплине на ціну Біткоїна 29.07.2026

Як засідання ФРС вплине на ціну Біткоїна

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  20:30

Оновлення Siri AI компанією Apple викликало розчарування: причини

 Сьогодні  20:00

У Дії розповіли про корисну функцію для студентів

 Сьогодні  19:30

Яка країна купила найбільше золота

 Сьогодні  19:00

Strategy продала біткоїнів на понад $100 млн

 Сьогодні  18:30

Інвестиції українців в ОВДП сягнули нового історичного максимуму

 Сьогодні  18:00

Зорепад, затемнення та парад планет: у серпні відбудеться космічне шоу

 Сьогодні  17:00

Якою буде ціна золота на кінець 2026 — прогноз Deutsche Bank

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.