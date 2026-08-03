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Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні

03.08.2026 10:10
Ольга Деркач

Біткоїн може зіткнутися з новою хвилею зниження у серпні. На триденному графіку криптовалюти з’явився технічний сигнал на продаж, тоді як історична статистика свідчить, що останній місяць літа традиційно був одним із найслабших періодів для BTC

Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні

Фото: magnific.com/pvproductions

На можливе погіршення ринкової ситуації звернув увагу аналітик Алі Мартінес. За його словами, індикатор TD Sequential сформував на графіку Біткоїна сигнал «9», який трейдери часто розглядають як ознаку виснаження поточного тренду та ймовірного розвороту ціни.

Сигнал з’явився після того, як у липні Біткоїн наблизився до позначки $65 000. На момент його формування криптовалюта торгувалася приблизно по $63 886, уже відступивши від локального максимуму. Це може свідчити про ослаблення висхідного імпульсу та зростання тиску з боку продавців.

Додатковим ризиком для ринку є сезонний фактор. За даними Мартінеса, Біткоїн завершував серпень падінням упродовж останніх чотирьох років. У серпні 2022 року актив подешевшав на 13,88%, у 2023-му — на 11,29%, у 2024-му — на 8,60%, а у 2025 році втратив ще 6,49%.

Таким чином, середнє падіння Біткоїна у серпні за цей період становило близько 10%. Хоча попередня динаміка не гарантує повторення аналогічного сценарію, стабільність негативної тенденції змушує інвесторів обережніше оцінювати перспективи криптовалюти на найближчі тижні.

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Ключовим рівнем підтримки для BTC аналітики називають позначку $63 000. Якщо ціна опуститься нижче неї та не зможе швидко відновитися, це може відкрити шлях до глибшої корекції. Водночас сильні позитивні новини або приплив капіталу на крипторинок здатні послабити негативний сценарій.

На момент написання Біткоїн торгувався приблизно по $63 423, додавши 0,65% за добу. Однак за тиждень криптовалюта залишалася в мінусі приблизно на 1,5%.

Технічна картина також залишається неоднозначною. BTC перебуває поблизу своєї 50-денної простої ковзної середньої, що вказує на відносну стабільність у короткостроковій перспективі. Водночас ціна значно нижча за 200-денну середню на рівні $71 335, тому довгостроковий тренд поки що залишається слабким.

Індекс відносної сили RSI становить 43,87 пункту. Це нейтральне значення з невеликим ухилом у бік продавців: тиск знижується, однак купівельного імпульсу все ще недостатньо для впевненого відновлення Біткоїна.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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Біткоїну прогнозують нову корекцію у серпні

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