Економіка США пройшла «точку неповернення» — Рей Даліо

Американський мільярдер та інвестор Рей Даліо заявив, що Сполучені Штати фактично пройшли точку неповернення у борговій кризі. За його словами, стрімке зростання витрат на обслуговування державного боргу дедалі більше витісняє продуктивні видатки бюджету

Засновник Bridgewater Associates зазначив, що фінансове становище США стало нестійким, оскільки федеральні витрати продовжують значно перевищувати доходи держави.

За словами Даліо, наслідки цього вже помітні на ринку облігацій: прибутковість інвестицій знижується, відсоткові ставки зростають, а запозичення стають дорожчими.

Інвестор наголосив, що швидке збільшення платежів за державним боргом суттєво обмежує фінансові можливості уряду.

Він звернув увагу на значний розрив між щорічними федеральними витратами, які становлять близько $7 трлн, і доходами на рівні приблизно $5 трлн. Щоб покривати дефіцит бюджету, уряд змушений випускати дедалі більше боргових зобов’язань.

На думку Даліо, це створює дисбаланс попиту і пропозиції на ринку казначейських облігацій США. Що більше облігацій виходить на ринок, то вищої дохідності вимагають інвестори. У результаті вартість запозичень зростає, а боргове навантаження на державу посилюється.

Даліо зазначив, що цей процес можна виміряти. Подібні сценарії неодноразово спостерігалися в історії, коли державний борг зростав швидше, ніж економіка.

Також читайте: Криптотрейдер перетворив $875 на $800 000 за 2 дні

Занепокоєння щодо боргу США посилюється

Нове попередження Даліо пролунало на тлі збереження значного занепокоєння серед інвесторів та економістів через боргову кризу у США.

Інвестор неодноразово наголошував, що хронічний дефіцит бюджету може запустити борговий цикл, за якого уряду доведеться позичати нові кошти лише для того, щоб покривати дедалі більші відсоткові платежі.

Така ситуація може посилити тиск на ринок казначейських облігацій і знизити привабливість традиційних активів, які вважаються надійним захистом для капіталу.

Даліо також звертав увагу на ризик того, що влада зрештою може вдатися до монетарних заходів, які зменшуватимуть реальну вартість боргу через інфляцію. Це, своєю чергою, може призвести до зниження реальної дохідності для власників облігацій.

Засновник Bridgewater Associates багато років досліджує великі боргові цикли та фінансові кризи в різних країнах і в різні історичні періоди.

Нинішню ситуацію він неодноразово порівнював із завершальними етапами боргових циклів, після яких економіки зазвичай переживали масштабні коригування.

Раніше Даліо попереджав, що без суттєвого скорочення бюджетного дефіциту та темпів зростання боргу США можуть зіткнутися з посиленням тиску на фінансові ринки, долар і загальну стабільність економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Магнітне поле Землі швидко слабшає: чим це загрожує

Revolut надасть клієнтам безплатний доступ до ChatGPT Go

Нові ліміти і правила для ФОПів: що зміниться з 14 серпня

Джерело: Finbold.