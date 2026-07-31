Нові ліміти і правила для ФОПів: що зміниться з 14 серпня

Ліміти застосовуватимуть не до всього бізнесу, а переважно до новостворених і тривалий час неактивних підприємців та юридичних осіб, яких банки віднесуть до ризикових клієнтів

Із 14 серпня 2026 року українські банки почнуть обмежувати обсяги грошових переказів для окремих категорій фізичних осіб-підприємців і компаній. Нововведення передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банки підписали 14 травня.

Нові правила не означають запровадження однакових обмежень для всіх ФОПів та юридичних осіб. Насамперед вони стосуватимуться бізнесів, які нещодавно зареєстрували, тривалий час не здійснювали операцій або потрапили до категорії підвищеного ризику за результатами банківського фінансового моніторингу.

Запровадження лімітів відбуватиметься поступово. Перший етап стартує в серпні, а більш жорсткі обмеження почнуть діяти в листопаді 2026 року.

З 14 серпня для нових і неактивних ФОПів першої групи максимальний місячний обсяг переказів становитиме 600 тис. грн. Для підприємців другої та третьої груп встановлять ліміт на рівні 3 млн грн на місяць.

Для юридичних осіб, які нещодавно розпочали роботу або тривалий час не демонстрували господарської активності, гранична сума переказів становитиме 5 млн грн щомісяця.

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У листопаді ліміти планують суттєво скоротити. ФОПи першої групи зможуть переказувати до 400 тис. грн на місяць, а підприємці другої та третьої груп — до 1 млн грн. Для нових і неактивних компаній місячний поріг знизять до 2 млн грн.

Водночас клієнти, які можуть підтвердити походження коштів і реальний рівень доходів, зможуть уникнути стандартних обмежень. Йдеться, зокрема, про зарплатних клієнтів, осіб із документально підтвердженими доходами та волонтерів, яких банк ідентифікував відповідно до вимог Національного банку України.

Окремі ліміти передбачені для клієнтів, які не надали банку достатньої інформації про джерела надходжень. Для осіб із високим рівнем ризику обсяг переказів обмежать 50 тис. грн на місяць. Для клієнтів із середнім або низьким рівнем ризику діятиме поріг у 100 тис. грн.

Визначати, чи вважається ФОП новоствореним, кожен банк зможе відповідно до власних процедур фінансового моніторингу. У деяких установах до цієї категорії можуть відносити підприємців, які працюють менше шести або дванадцяти місяців.

Таким чином, ключове значення матиме не лише дата реєстрації бізнесу, а й характер його операцій, наявність підтверджених доходів та оцінка ризиків із боку конкретного банку.

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Джерело: Zaxid.Net.