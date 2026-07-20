close-btn
PaySpaceMagazine

ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

20.07.2026 11:20
Ольга Деркач

Понад 83 тисячі фізичних осіб-підприємців стали переможцями державних закупівель від початку 2026 року. Станом на початок липня вони виграли 923,7 тисячі тендерів у державній електронній системі Prozorro

ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

Фото: magnific.com/DC Studio

Загалом у публічних закупівлях цьогоріч перемогли 83 422 ФОПи. Для порівняння, за весь 2025 рік державні контракти отримали 115,5 тисячі підприємців, які сукупно виграли понад 2 мільйони тендерів.

ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Кількість ФОПів-переможців торік була на 38% більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас показник залишався приблизно на 30% нижчим за результат рекордного 2024 року.

ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Дані також свідчать, що підприємці стали значно активніше брати участь у державних закупівлях. У 2025 році на одного ФОПа-переможця в середньому припадало майже 18 тендерів. У 2021 році цей показник був майже утричі меншим — близько 6,2 закупівлі на підприємця.

Серед учасників Prozorro є й абсолютні лідери за кількістю перемог. ФОП-рекордсмен 2026 року вже виграв 2 288 тендерів. Інший підприємець зміг попрацювати одразу із 769 різними замовниками, отримавши перемогу у 788 закупівлях.

За весь час існування Prozorro найбільшу кількість тендерів виграв підприємець, на рахунку якого 10 225 перемог. Водночас він співпрацював лише з 23 замовниками. Друге та третє місця у загальному рейтингу посідають ФОПи, які перемогли у 8 636 та 8 553 тендерах відповідно.

Читайте також: Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

Разом зі зростанням активності підприємців у системі трапляються й нетипові випадки. Під час перевірки закупівель аналітики Опендатаботу виявили двох ФОПів, які виграли шість тендерів на загальну суму 297,5 тисячі гривень, уже перебуваючи у статусі зниклих безвісти.

Водночас внесення людини до Реєстру зниклих безвісти автоматично не припиняє її підприємницьку діяльність. Для закриття ФОПа необхідно провести державну реєстрацію припинення. Підставою для цього може бути, зокрема, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Таким чином, формально підприємець може залишатися зареєстрованим та фігурувати у закупівлях, доки відповідні зміни не будуть внесені до державних реєстрів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто отримує найбільші пенсії серед українських депутатів та суддів — Опендатабот

Які компанії отримали найбільше прибутку — Опендатабот

Які російські бренди продовжують працювати в Україні — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд 15.07.2026

Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд
НБУ пом’якшує валютні обмеження 14.07.2026

НБУ пом’якшує валютні обмеження
Де в Україні найбільше ФОПів потрапили до чорного списку АМКУ 13.07.2026

Де в Україні найбільше ФОПів потрапили до чорного списку АМКУ
Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу 10.07.2026

Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу
Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа» 08.07.2026

Дія розширила можливості для учасників гранту «Власна справа»

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ продав понад $1 млрд за тиждень: що це означає

 Сьогодні  18:20

Безкоштовна доставка ліків: Укрпошта об’єдналася з Health24

 Сьогодні  17:10

Apple може зірвати випуск нових продуктів OpenAI

 Сьогодні  16:00

У Дії запустили нову послугу для українців

 Сьогодні  14:50

У метеориті знайшли компоненти зародження життя

 Сьогодні  12:30

Біткоїн подає сигнал про можливе зростання

 Сьогодні  11:20

ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.