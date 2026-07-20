ФОПи виграли майже мільйон тендерів у 2026 році — Опендатабот

Понад 83 тисячі фізичних осіб-підприємців стали переможцями державних закупівель від початку 2026 року. Станом на початок липня вони виграли 923,7 тисячі тендерів у державній електронній системі Prozorro

Загалом у публічних закупівлях цьогоріч перемогли 83 422 ФОПи. Для порівняння, за весь 2025 рік державні контракти отримали 115,5 тисячі підприємців, які сукупно виграли понад 2 мільйони тендерів.

Кількість ФОПів-переможців торік була на 38% більшою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас показник залишався приблизно на 30% нижчим за результат рекордного 2024 року.

Дані також свідчать, що підприємці стали значно активніше брати участь у державних закупівлях. У 2025 році на одного ФОПа-переможця в середньому припадало майже 18 тендерів. У 2021 році цей показник був майже утричі меншим — близько 6,2 закупівлі на підприємця.

Серед учасників Prozorro є й абсолютні лідери за кількістю перемог. ФОП-рекордсмен 2026 року вже виграв 2 288 тендерів. Інший підприємець зміг попрацювати одразу із 769 різними замовниками, отримавши перемогу у 788 закупівлях.

За весь час існування Prozorro найбільшу кількість тендерів виграв підприємець, на рахунку якого 10 225 перемог. Водночас він співпрацював лише з 23 замовниками. Друге та третє місця у загальному рейтингу посідають ФОПи, які перемогли у 8 636 та 8 553 тендерах відповідно.

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Разом зі зростанням активності підприємців у системі трапляються й нетипові випадки. Під час перевірки закупівель аналітики Опендатаботу виявили двох ФОПів, які виграли шість тендерів на загальну суму 297,5 тисячі гривень, уже перебуваючи у статусі зниклих безвісти.

Водночас внесення людини до Реєстру зниклих безвісти автоматично не припиняє її підприємницьку діяльність. Для закриття ФОПа необхідно провести державну реєстрацію припинення. Підставою для цього може бути, зокрема, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Таким чином, формально підприємець може залишатися зареєстрованим та фігурувати у закупівлях, доки відповідні зміни не будуть внесені до державних реєстрів.

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Джерело: Опендатабот.