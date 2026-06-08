Які компанії отримали найбільше прибутку — Опендатабот

За підсумками 2025 року переважна більшість українських компаній спрацювала в плюс. Відповідно до даних фінансової звітності, прибуток задекларували майже вісім із десяти підприємств. Із 222 тисяч компаній, що потрапили до вибірки дослідження, збитковими виявилися лише близько 20%

Аналіз фінансової звітності показав, що 78% українських компаній завершили минулий рік із позитивним фінансовим результатом. Йдеться про 173 510 підприємств. Натомість 45 752 компанії, або 21% від загальної кількості учасників дослідження, зафіксували збитки. Ще 3 005 бізнесів, що становить близько 1%, завершили рік практично без прибутку та без збитків.

Для проведення аналізу було використано фінансову звітність компаній за 2025 рік. Загалом такі дані подали 429,8 тис. підприємств. Однак до фінальної вибірки включили 222,3 тис. компаній, які відповідали низці критеріїв: не мали статусу неприбуткової організації, задекларували виторг понад нуль, надали інформацію про чистий фінансовий результат та працюють у формі ТОВ, приватного підприємства, фермерського господарства, акціонерного товариства або дочірнього підприємства.

Під час дослідження компанії також розподілили за розміром бізнесу. До категорії великого бізнесу віднесли підприємства з річним виторгом понад ₴1 млрд. До середнього сегмента увійшли компанії, які отримали від ₴100 млн до ₴1 млрд виторгу. Усі підприємства з оборотом менш ніж ₴100 млн були віднесені до малого бізнесу.

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Найбільшу частку прибуткових компаній зафіксовано саме серед представників середнього бізнесу. У цьому сегменті позитивний фінансовий результат продемонстрували 89% підприємств. Серед великих компаній, чий виторг перевищує ₴1 млрд на рік, прибуток отримали 86% учасників вибірки. У секторі малого бізнесу показник був дещо нижчим — 77% підприємств завершили рік із прибутком.

Втім, якщо оцінювати не кількість прибуткових компаній, а ефективність їхньої діяльності, картина виглядає дещо інакше. Найвищий рівень рентабельності продажів показав саме малий бізнес. У половини таких підприємств рентабельність перевищує 5%, тобто зі кожних ₴100 виторгу компанії отримують понад ₴5 прибутку. Для середнього бізнесу медіанний показник рентабельності становить до 3,85%, тоді як половина великих прибуткових компаній працює з рентабельністю менш ніж 2,6%.

Найбільший чистий прибуток серед українських компаній за підсумками 2025 року задекларувало Укргідроенерго. Підприємство отримало ₴20,91 млрд чистого прибутку. Другу позицію посіла Укрнафта з результатом ₴16,05 млрд. Третє місце дісталося Енергоатому, який завершив рік із чистим прибутком на рівні ₴11,85 млрд.

До переліку десяти найприбутковіших компаній країни також увійшли Оператор ГТС України, Центренерго, Roshen, УМЗ, СКМ Фінанс, Укрфінжитло та Д. Трейдінг.

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Джерело: Опендатабот.