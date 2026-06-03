Які російські бренди продовжують працювати в Україні — Опендатабот

16 торговельних марок (ТМ) російського походження змогли продовжити термін дії свідоцтва в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) від початку повномасштабної війни.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні запровадили мораторій на реєстраційні дії для резидентів росії та Білорусі. Власники таких ТМ не можуть передавати права власності або здійснювати інші реєстраційні операції. Водночас продовження строку дії свідоцтва не заборонене, чим і скористалися власники частини брендів.

Від початку великої війни УКРНОІВІ продовжив правовий захист для 16 російських торговельних марок. Серед них — протиепілептичний препарат Альгерика, алкогольні напої Смирновъ та окрема торгова марка із зображенням Простоквашино.

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано 3 238 торговельних марок російського походження. Наразі чинний правовий статус зберігають 1 356 із них.

Найбільше російських ТМ зареєстровано у сфері рекламних і бізнес-послуг — 454 бренди. Також значна кількість припадає на медичні та гігієнічні препарати (383), паперову продукцію і канцелярію (243), харчові продукти та приправи (192). Одна торгова марка може бути зареєстрована одразу в кількох класах, тому ці категорії частково перетинаються.

Серед брендів, які досі мають захист в Україні, — Агуша, Чудо, Простоквашино, Майський, Curtis, Richard, Балтика та інші.

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Ще у 196 торговельних марок термін дії свідоцтва вже сплив, однак у реєстрах УКРНОІВІ вони поки відображаються як чинні до офіційного оновлення даних. Тому фактична кількість активних ТМ може бути дещо меншою.

Судова практика підтверджує дію мораторію. У 2024 році українські суди підтримали відмову в передачі прав на торговельні марки, що належали білоруському резиденту.

Водночас санкції не завжди означають втрату правового захисту. Наразі під санкціями РНБО перебувають 23 торговельні марки, пов’язані, зокрема, з Григорієм Лепсом та Альфа-Банком, однак вони залишаються зареєстрованими. Окрему російську ТМ за рішенням суду передано в управління АРМА.

Свідоцтво на торговельну марку діє 10 років і може поновлюватися. В УКРНОІВІ пояснюють, що законодавство та рішення РНБО дозволяють продовжувати строк дії ТМ як виняток із загального мораторію. Крім того, такі активи можуть мати значення у майбутніх судових процесах щодо відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Автоматично скасувати торговельну марку лише через російське походження власника неможливо — для цього потрібне окреме рішення суду. Якщо ж активи власника стягуються в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду, права на відповідні ТМ переходять під контроль Фонду держмайна України.

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Джерело: Опендатабот.