Оновлення Siri AI компанією Apple викликало розчарування: причини

Після кількох переносів Apple відкрила доступ до оновленої Siri AI у публічній бета-версії iOS 27. Асистент нарешті отримав функції, які компанія обіцяла раніше: розуміння особистого контексту користувача, пошук інформації в листах, повідомленнях, фотографіях і календарі, а також відповіді на запитання з використанням загальних знань

Тепер із Siri можна вести природний діалог, вводити запити текстом і повертатися до попередніх розмов в окремому застосунку. Асистент здатний знайти потрібний чек, фото документа, QR-код або контакт, навіть якщо користувач не пам’ятає, де саме збережено інформацію.

Siri також може запускати сайти та застосунки, прокладати маршрути, відтворювати музику та подкасти, редагувати фотографії, створювати чернетки листів і працювати з даними на екрані. Через камеру асистент розпізнає об’єкти навколо, а також може допомогти, наприклад, розділити рахунок у ресторані.

Окремою перевагою стала глибока інтеграція з iPhone. Siri не просто відповідає на загальні запитання, а використовує дані з пристрою, щоб виконувати конкретні дії. Саме такою користувачі й очікували бачити її протягом багатьох років.

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Оновлення стало можливим завдяки новій архітектурі Apple Intelligence. Компанія використовує власні Apple Foundation Models, які працюють безпосередньо на пристрої та через інфраструктуру Private Cloud Compute. Водночас Apple співпрацює з Google та використовує технології Gemini для розвитку нових можливостей Siri.

Попри це, запуск не сприймається як революція.

Причин для стриманої реакції кілька.

По-перше, Apple представила ці можливості із суттєвим запізненням, коли конкуренти вже перейшли від звичайних чатботів до ШІ-агентів, здатних виконувати складні багатокрокові завдання, керувати комп’ютером, писати код тощо.

По-друге, більшість нових функцій сприймаються не як технологічний прорив, а як те, що Siri мала вміти вже давно.

Додаткове розчарування викликають обмежена доступність у бета-версії, підтримка лише сумісних моделей iPhone та окремих мов. У результаті гучне оновлення більше нагадує запізніле виправлення багаторічних недоліків, ніж новий етап у розвитку голосових асистентів.

Широкий реліз iOS 27 очікується восени.

Редакція PSM звертає увагу: для користувачів в Україні ключовими обмеженнями можуть стати модель iPhone та мова системи. Українська наразі не заявлена серед мов Siri AI, тому для тестування нових функцій, імовірно, доведеться використовувати англійську або іншу підтримувану мову.

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Джерела techcrunch.com; theverge.com.