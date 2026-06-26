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PaySpaceMagazine

Microsoft підвищує ціни на Xbox услід за Apple

26.06.2026 17:20
Микола Деркач

Компанія Microsoft оголосила про нове підвищення цін на ігрові консолі Xbox лише через кілька годин після того, як про подорожчання частини своєї техніки повідомила Apple. Причиною в обох випадках називають стрімке зростання вартості пам’яті та накопичувачів, викликане бумом штучного інтелекту

Microsoft підвищує ціни на Xbox услід за Apple

Фото: chatgpt.com

Нові ціни набудуть чинності 1 серпня та стосуватимуться всіх світових ринків. Залежно від моделі вартість Xbox збільшиться на $100–150.

Оновлені рекомендовані ціни виглядатимуть так:

  • Xbox Series S 512GB — $499 замість $399;
  • Xbox Series S 1TB — $599 замість $449;
  • Xbox Series X Digital 1TB — $750 замість $599;
  • Xbox Series X Disc 1TB — $800 замість $649.

Крім того, Microsoft припиняє продаж 2-терабайтної версії Xbox, яка більше не буде доступною в лінійці компанії.

У Microsoft пояснили, що за останній час вартість чипів пам’яті та накопичувачів зросла більш ніж у 2,5 раза, а до осені 2027 року може збільшитися ще вдвічі. Для виробника це особливо критично, оскільки ігрові консолі традиційно продаються з мінімальною маржею або навіть нижче собівартості.

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Щоб частково компенсувати негативний ефект від подорожчання, компанія розширює програми фінансування. Покупці Xbox у Microsoft Store отримають більше можливостей скористатися сервісами Buy Now, Pay Later, а клієнти Amazon зможуть оформити розстрочку під 0% річних терміном до 12 місяців. Також Microsoft працює над програмами продажу сертифікованих уживаних консолей за нижчими цінами.

Підвищення цін від Microsoft відбулося майже одночасно з аналогічним рішенням Apple, яка також збільшила вартість окремих моделей Mac та iPad. Обидві компанії пов’язують це з різким зростанням попиту на пам’ять і системи зберігання даних через масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Це дедалі сильніше впливає на вартість споживчої електроніки.

Водночас Microsoft приєдналася до Sony, яка раніше також підвищила ціни на PlayStation 5. На цьому тлі Nintendo поки що обмежилася менш суттєвим подорожчанням Switch 2, хоча аналітики не виключають, що компанія також буде змушена переглянути цінову політику.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що нинішня хвиля подорожчання електроніки демонструє, як стрімкий розвиток штучного інтелекту впливає не лише на дата-центри та корпоративний сектор, а й на звичайних споживачів, зокрема і в Україні.

Якщо дефіцит пам’яті та накопичувачів збережеться, у найближчі роки дорожчати можуть не лише ігрові консолі, а й комп’ютери, смартфони та інші пристрої, що особливо відчують покупці.

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За матеріалами: techcrunch.com; wsj.com.

Рубрики: AppleMicrosoftСвітНовини
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