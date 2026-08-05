НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

Національний банк України виніс письмове застереження фінансовій компанії «Кит-Фінанс» через недолік у її діяльності. Компанія має усунути порушення до кінця серпня 2026 року

Національний банк України застосував до ТОВ «Кит-Фінанс» захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною став недолік, виявлений у діяльності фінансової компанії під час нагляду.

Захід впливу застосували відповідно до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії. Документ затверджений постановою Правління НБУ від 27 грудня 2024 року № 185.

У повідомленні регулятора не уточнюється, якого саме елемента корпоративного управління або внутрішнього контролю стосується виявлений недолік. Також Нацбанк не повідомив про можливі наслідки для клієнтів компанії.

ТОВ «Кит-Фінанс» зобов’язане усунути недолік у своїй діяльності до 28 серпня 2026 року. Письмове застереження передбачає вимогу регулятора виправити виявлені недоліки у визначений строк, однак саме рішення не містить інформації про застосування фінансового штрафу.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 3 серпня 2026 року.

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Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України», адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня, коли їх у встановленому порядку довели до відома відповідної установи.

Регулятор може повідомити установу про рішення одним зі способів, передбачених Законом України «Про адміністративну процедуру». Зокрема, адміністративний акт може набрати чинності з дня його надсилання поштою або на електронну адресу компанії.

ТОВ «Кит-Фінанс» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 43129323.

Редакція PSM звертає увагу, що Нацбанк не розкрив зміст виявленого недоліку. Тому з оприлюдненого повідомлення неможливо встановити його характер, масштаб або потенційний вплив на клієнтів фінансової компанії. Ключовою вимогою регулятора наразі є усунення недоліку до встановленої дати.

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Джерело: НБУ.