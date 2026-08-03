Укрпошта друкуватиме особисті дані клієнтів на чеках

Із 1 серпня на чеках за комунальні та інші платежі з’являться ім’я платника, податковий номер, а в окремих випадках — і повний номер банківської картки

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що з 1 серпня на вимогу НБУ на паперових чеках за комунальні та інші платежі Укрпошта друкуватиме персональні дані платника:

повне ім’я платника;

РНОКПП (податковий номер);

повний номер банківської картки (при оплаті карткою/поповненні).

Ці вимоги встановлені постановами Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 та № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними. Усі надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов’язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.

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«Укрпошта категорично не погоджується з цими вимогами, вважаючи, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних. Ми вже звернулися до НБУ, Уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути це рішення. Проте, доки воно чинне, Укрпошта зобов’язана його виконувати, — йдеться у повідомленні Укрпошти. — Ми зробили все можливе, щоб спростити цей процес для наших клієнтів. Якщо ви вже надавали Укрпошті свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат, «Зимової підтримки», енергозберігаючих ламп чи інших послуг, повторно повідомляти його не потрібно».

Якщо ваші дані відсутні в системі, оператор попросить вас надати їх лише один раз.

«Завчасно перепрошуємо за незручності й просимо поставитися до ситуації з розумінням. Чеки, які не потрібні, рекомендуємо утилізувати вдома. Всю інформацію про оплати АТ «Укрпошта», згідно із законодавством, зберігає в електронному вигляді, — додали в Укрпошті. — Робимо все можливе, щоб незручностей для вас було менше».

Редакція PSM звертає увагу, що чеки з персональними та платіжними даними не варто залишати у відділеннях, громадських місцях або викидати у сміття цілими. Потрапляння таких документів до сторонніх осіб може створити додаткові ризики витоку інформації та шахрайських дій. Непотрібні чеки доцільно знищувати вдома так, щоб надруковані на них ім’я, РНОКПП і номер картки неможливо було прочитати або відновити.

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