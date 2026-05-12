Укрпошта запустила безготівкову оплату в усіх селах і містах України

12.05.2026 18:10
Микола Деркач

Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати по всій країні. Відтепер оплачувати послуги карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях — навіть у населених пунктах, де немає банків, банкоматів чи POS-терміналів у магазинах

Про це Finance.ua повідомила пресслужба компанії.

Безготівкова оплата тепер доступна для основних сервісів Укрпошти, зокрема:

  • відправлення та отримання посилок;
  • сплати комунальних послуг;
  • передплати;
  • купівлі товарів.

У пересувних відділеннях послуга працює за наявності мобільного зв’язку.

Що це означає для жителів сіл

В Укрпошті зазначають, що новий сервіс насамперед важливий для невеликих населених пунктів, де доступ до банківської інфраструктури залишається обмеженим. За даними компанії, близько 96% населених пунктів України не мають банківських відділень.

Також сервіс стане корисним для мешканців прифронтових громад та військових. Тепер оплатити доставку або придбати необхідні товари карткою можна без пошуку банкомата та без потреби мати готівку.

Дізнатися графік роботи пересувного відділення можна через контакт-центр Укрпошти за номером 0 800 300 545.

Які фінансові сервіси планують додати

Наразі мережа Укрпошти охоплює близько 26 тис. точок присутності. На базі цієї інфраструктури компанія планує розширювати фінансові послуги.

Улітку 2026 року в пересувних відділеннях планують запустити:

  • поповнення банківських карток;
  • зняття готівки.

Крім того, до кінця року листонош мають забезпечити мобільними пристроями для надання базових фінансових послуг удома людям з інвалідністю, ветеранам та літнім людям.

Після запуску Укрпошта.Банк компанія також планує забезпечити роботу сервісів в офлайн-режимі — навіть за відсутності зв’язку або електроенергії.

Раніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомляв, що компанія продовжує працювати над отриманням банківської ліцензії для запуску Укрпошта Банку, попри визнання неплатоспроможним ПІН Банку, на базі якого планували створити поштовий банк.

