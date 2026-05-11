Скільки податків сплатили українці за січень-квітень 2026

У січні – квітні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це + 15,5 % до надходжень минулого року

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

«Сильні громади – це насамперед люди які працюють, ведуть бізнес і сплачують податки. Головне джерело наповнень місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб. Офіційна зайнятість населення та легальні зарплати принесли громадам 104,7 млрд грн (+ 19,4 %)», – розповіла вона.

Інші джерела поповнення місцевих бюджетів:

єдиний податок – 31,4 млрд грн (+ 9,5 %);

податок на майно – 20,8 млрд грн (+ 14,5 %);

податок на прибуток підприємств – 12,3 млрд грн (+ 3,9 %).

Громади також збільшують свої доходи за рахунок інших джерел.

Зокрема:

туристичний збір – 112 млн грн (+ 13 %),

плата за місця для паркування транспортних засобів – 73,5 млн грн (+12,3 %).

«Ці цифри – показник довіри, відповідальності та економічної стійкості. Це більше можливостей для відновлення інфраструктури, підтримки соціальних програм та стабільної роботи комунальних служб. Дякуємо кожному платнику за відповідальність та внесок у розвиток нашої держави!» – підкреслила Леся Карнаух.

