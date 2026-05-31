Японці створили батарею, що майже не деградує

31.05.2026 14:00
Микола Деркач

Японські дослідники з Університету Тохоку розробили новий тип твердотільної батареї, який може безперервно працювати понад 1300 годин (54 доби) без помітної деградації. Ключем до прориву став магнієво-олов’яний анод, що значно покращує стабільність акумулятора та транспортування іонів усередині системи

Результати дослідження опублікували в журналі ACS Energy Letters.

Головна особливість розробки полягає у тому, що вчені змогли перетворити шкідливі хімічні реакції, які зазвичай руйнують батареї зсередини, на корисний механізм. Замість того щоб повністю пригнічувати ці процеси, команда навчилася контролювати їх, завдяки чому вдалося підвищити стабільність системи та продовжити термін її роботи.

Додавання олова до магнію дозволило створити стабільну структуру, яка підтримує рівномірний рух магнієвих іонів під час заряджання та розряджання. Під час випробувань батарея демонструвала стабільну роботу понад 1300 годин.

Твердотільні батареї вважаються одним із головних наступників сучасних літій-іонних акумуляторів. Вони потенційно дешевші у виробництві та безпечніші, оскільки не містять легкозаймистого рідкого електроліту, який може спричиняти займання або вибухи.

Дослідники вважають, що їхній підхід до створення стабільного міжфазного шару можна буде застосувати й до інших типів батарей нового покоління.

Однією з причин зацікавленості магнієвими батареями є те, що магній значно дешевший і поширеніший за літій. Якщо технологію вдасться масштабувати, вона може стати основою для дешевших і безпечніших акумуляторів для електромобілів та систем зберігання енергії.

За матеріалами Tohoku Universityua.news.

