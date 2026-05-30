close-btn
PaySpaceMagazine

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

30.05.2026 10:00
Микола Деркач

Після нещодавнього оголошення президента США Дональда Трампа про виділення $2,013 млрд федеральних стимулів для квантових компаній, аналітики Finbold визначили п’ять акцій, які можуть отримати найбільшу вигоду станом на 29 травня

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

Фото: freepik.com

До списку увійшли компанії, які мають одразу кілька переваг: державну підтримку, прибутковість, сильне зростання виручки або підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Прибуткові квантові компанії

IBM (NYSE: IBM) очолює список квантових компаній, які отримали фінансування від уряду США. Компанія з багаторічною історією повідомила про чистий прибуток у розмірі $1,22 млрд при виручці $15,9 млрд.

За останні 30 днів акції IBM зросли більш ніж на 27% і в п’ятницю торгувалися біля позначки $289. Ринкова капіталізація компанії становила близько $248,3 млрд.

GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) — компанія з ринковою капіталізацією $44,2 млрд, орієнтована на квантові технології, яка отримала $375 млн від уряду США. Того ж дня компанія оголосила про запуск Quantum Technology Solutions — окремого бізнес-підрозділу, який уже працює з клієнтами.

У першому кварталі GlobalFoundries зафіксувала виручку на рівні $1,63 млрд та резерв готівки у розмірі $3,8 млрд. На тлі зростання інтересу до квантових технологій акції компанії мають хороші перспективи. За останні 30 днів папери GFS подорожчали більш ніж на 27% і торгувалися біля $79,91 на момент публікації.

Читайте також: 10 найкращих криптовалют 2026: які монети домінують

Ставка на зростання виручки

IonQ (Nasdaq: IONQ) залишається збитковою компанією, однак демонструє вражаючі темпи розвитку. У першому кварталі 2026 року її виручка сягнула $64,7 млн, що на 755% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія також підвищила прогноз виручки на весь рік до $260-270 млн. Хоча IonQ не потрапила до списку отримувачів державних грантів, її акції зросли на 12% у день оголошення програми підтримки.

За останні чотири тижні акції IONQ подорожчали більш ніж на 63% і станом на 29 травня торгувалися близько $68,83.

Rigetti Computing (Nasdaq: RGTI) отримала $100 млн від уряду США, що зміцнило її позиції у перегонах за лідерство у квантових обчисленнях. Крім того, її 108-кубітна система вже доступна на платформах Amazon Braket та Azure Quantum.

Виручка компанії у першому кварталі зросла майже утричі — з $1,47 млн до $4,4 млн у річному вимірі. Завдяки грошовим резервам у розмірі $590 млн Rigetti має сильні позиції для подальшого розвитку. За останні 30 днів акції RGTI зросли більш ніж на 56% і торгувалися біля $25,15 на момент публікації.

Підтримка держави напередодні IPO

Quantinuum готується до виходу на біржу Nasdaq 4 червня 2026 року. Компанія, яку підтримує Honeywell, отримала $100 млн від уряду США для прискорення розвитку своїх квантових технологій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Обсяг транзакцій за криптокартками зріс на 230% з 2025 року

Скільки біткоїнів вразливі до квантових атак — дослідження

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів 28.05.2026

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Кійосакі пояснив, чому долар приречений 25.05.2026

Кійосакі пояснив, чому долар приречений
Токенізовані акції загрожують фрагментацією ліквідності та доходів — дослідження 25.05.2026

Токенізовані акції загрожують фрагментацією ліквідності та доходів — дослідження
Nvidia підвищила дивіденди на 2 400% 22.05.2026

Nvidia підвищила дивіденди на 2 400%
Скільки заробляє гендиректор Nvidia на акціях компанії 21.05.2026

Скільки заробляє гендиректор Nvidia на акціях компанії
Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара 19.05.2026

Чи був правий Роберт Кійосакі щодо краху долара

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  10:00

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

 29.05.2026  17:30

Вчені заявили про несподівану загрозу від супутників

 29.05.2026  16:50

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

 29.05.2026  16:10

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

 29.05.2026  15:30

Директор з інновацій залишає NovaPay

 29.05.2026  14:10

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн

 29.05.2026  13:30

Вчені перетворюють ядерні відходи на батареї, що працюватимуть сотні років

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.