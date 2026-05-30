5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

Після нещодавнього оголошення президента США Дональда Трампа про виділення $2,013 млрд федеральних стимулів для квантових компаній, аналітики Finbold визначили п’ять акцій, які можуть отримати найбільшу вигоду станом на 29 травня

До списку увійшли компанії, які мають одразу кілька переваг: державну підтримку, прибутковість, сильне зростання виручки або підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Прибуткові квантові компанії

IBM (NYSE: IBM) очолює список квантових компаній, які отримали фінансування від уряду США. Компанія з багаторічною історією повідомила про чистий прибуток у розмірі $1,22 млрд при виручці $15,9 млрд.

За останні 30 днів акції IBM зросли більш ніж на 27% і в п’ятницю торгувалися біля позначки $289. Ринкова капіталізація компанії становила близько $248,3 млрд.

GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) — компанія з ринковою капіталізацією $44,2 млрд, орієнтована на квантові технології, яка отримала $375 млн від уряду США. Того ж дня компанія оголосила про запуск Quantum Technology Solutions — окремого бізнес-підрозділу, який уже працює з клієнтами.

У першому кварталі GlobalFoundries зафіксувала виручку на рівні $1,63 млрд та резерв готівки у розмірі $3,8 млрд. На тлі зростання інтересу до квантових технологій акції компанії мають хороші перспективи. За останні 30 днів папери GFS подорожчали більш ніж на 27% і торгувалися біля $79,91 на момент публікації.

Ставка на зростання виручки

IonQ (Nasdaq: IONQ) залишається збитковою компанією, однак демонструє вражаючі темпи розвитку. У першому кварталі 2026 року її виручка сягнула $64,7 млн, що на 755% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія також підвищила прогноз виручки на весь рік до $260-270 млн. Хоча IonQ не потрапила до списку отримувачів державних грантів, її акції зросли на 12% у день оголошення програми підтримки.

За останні чотири тижні акції IONQ подорожчали більш ніж на 63% і станом на 29 травня торгувалися близько $68,83.

Rigetti Computing (Nasdaq: RGTI) отримала $100 млн від уряду США, що зміцнило її позиції у перегонах за лідерство у квантових обчисленнях. Крім того, її 108-кубітна система вже доступна на платформах Amazon Braket та Azure Quantum.

Виручка компанії у першому кварталі зросла майже утричі — з $1,47 млн до $4,4 млн у річному вимірі. Завдяки грошовим резервам у розмірі $590 млн Rigetti має сильні позиції для подальшого розвитку. За останні 30 днів акції RGTI зросли більш ніж на 56% і торгувалися біля $25,15 на момент публікації.

Підтримка держави напередодні IPO

Quantinuum готується до виходу на біржу Nasdaq 4 червня 2026 року. Компанія, яку підтримує Honeywell, отримала $100 млн від уряду США для прискорення розвитку своїх квантових технологій.

За матеріалами finbold.com.