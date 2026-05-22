Nvidia підвищила дивіденди на 2 400%

Разом із сильним квартальним звітом, який перевершив очікування аналітиків і за прибутком, і за виторгом, Nvidia (NASDAQ: NVDA) оголосила про нові рішення щодо своїх акцій

Зокрема, виробник чипів повідомив не лише про програму зворотного викупу акцій на $80 млрд, а й про підвищення дивідендів одразу на 2 400%.

Раніше річна дивідендна дохідність Nvidia залишалася символічною — близько 0,018%, а квартальна виплата становила лише $0,01 на акцію. За рік інвестори отримували $0,04 на акцію при ціні паперів $222,29 станом на 21 травня.

Тепер компанія підвищила квартальний дивіденд до $0,25 на акцію.

Це означає, що власники 100 акцій NVDA тепер отримуватимуть $25 дивідендів замість $1 раніше.

При цьому акції Nvidia й без того демонстрували вражаюче зростання: з початку 2026 року папери додали 19,19%, а з моменту старту буму навколо штучного інтелекту (AI) наприкінці 2022 року — понад 1 400%.

Найбільший акціонер Nvidia, генеральний директор Дженсен Хуанг, також отримає значну вигоду від нового рішення. Завдяки своїй частці він тепер зможе отримувати близько $200 млн дивідендів щокварталу — раніше ця сума становила приблизно $8 млн.

Виторг Nvidia перевищив $80 млрд

Рішення про підвищення дивідендів Nvidia ухвалила на тлі надзвичайно сильного фінансового звіту.

Найдорожча компанія світу за ринковою капіталізацією повідомила про виторг у розмірі $81,62 млрд — це значно вище за прогнозовані $78,86 млрд.

Прибуток на акцію (EPS) також перевершив очікування: Nvidia зафіксувала показник $1,87 проти прогнозу в $1,76.

Окрему увагу ринок звернув на заяву компанії щодо нового центрального процесора Vera. У Nvidia вважають, що цей продукт відкриє новий напрямок зростання з потенціалом ринку до $200 млрд.

На цьому тлі Intel та AMD також нещодавно отримали позитивні оцінки від аналітиків Волл-стріт. Причина — очікування, що процесори для AI-дата-центрів стануть одним із найбільших і досі недостатньо освоєних джерел доходу для галузі.

Джерело: Finbold.