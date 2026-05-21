ФОПи отримають до 15 000 грн: залишилося кілька днів на подачу заявки

21.05.2026 17:30
Микола Деркач

Програма допомоги бізнесу — на фінальному етапі. Українці вже подали 43+ тис. заявок на понад 434 млн грн

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Подайте заявку до 31 травня, щоб отримати компенсацію та стабільність у роботі під час відключень», — йдеться у повідомленні.

Подати заявку можуть ФОПи 2-ї або 3-ї групи, які:

  • зареєстровані до 1 грудня 2025 року та сплатили податки станом на 26 січня 2026 року;
  • мають працівників у штаті;
  • працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти, виробництва, повний список КВЕДів доступний за посиланням.

Скільки компенсує держава?

Від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти спрямовуйте на:

  • обладнання для автономного живлення;
  • сонячні панелі та комплектуючі;
  • підключення й монтаж обладнання;
  • пальне для генераторів;
  • оплату електроенергії.

Деталі, як подати заявку, читайте на порталі Дії.

Послугу розроблено Мінцифрою в партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Державною податковою службою України та Державною службою зайнятості України.

Раніше ми також писали, що українські банки планують запровадити нові обмеження на перекази для частини підприємців та компаній. Йдеться про ліміти для новостворених і «сплячих» ФОПів та юросіб, які можуть набути чинності вже у серпні 2026 року в межах оновленого Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг».

Польська мережа виходить на український ринок 21.05.2026

