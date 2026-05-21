Польська мережа виходить на український ринок

Польський ритейлер Pepco, який працює у форматі магазинів низьких цін, офіційно оголосив про підготовку до виходу на український ринок. Компанія має намір провести тестовий запуск своїх торгових точок у кількох спеціально обраних регіонах країни

Про плани експансії повідомив генеральний директор Pepco Group Стівен Борхерт у фінансовому звіті за перше півріччя 2026 року. За його словами, одним із головних аргументів на користь запуску бізнесу в Україні стала висока впізнаваність бренду серед українських споживачів.

«Ми розпочинаємо обережну спробу виходу до окремих регіонів України. Це ринок, де бренд Pepco вже дуже впізнаваний і має значний потенціал для розвитку групи в найближчі роки», — заявив Стівен Борхерт.

У компанії також підкреслили, що при ухваленні рішень щодо відкриття магазинів пріоритетом залишатиметься безпека персоналу. У Pepco визнають, що воєнні ризики в Україні досі залишаються суттєвим фактором для ведення бізнесу.

Інформація про можливий вихід мережі в Україну почала з’являтися ще на початку квітня 2026 року. Тоді низка медіа та представників ринку повідомляли, що компанія вже аналізує потенційні локації для майбутніх магазинів і веде переговори з підрядниками щодо підготовки та облаштування окремих об’єктів.

За попередніми даними, запуск перших магазинів Pepco в Україні очікується вже у 2026 році. На стартовому етапі мережа нібито розглядала відкриття близько 5-10 торгових точок.

Pepco готує масштабне розширення не лише в Україні

Паралельно компанія анонсувала активне розширення своєї присутності в країнах Європи. У період з 2027 до 2030 року Pepco планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів у країнах Західної Європи. Таким чином група фактично має намір удвічі збільшити масштаби своєї мережі у цьому регіоні.

Фінансові результати Pepco Group також демонструють позитивну динаміку. За підсумками першого півріччя 2026 фінансового року виторг компанії сягнув €2,47 млрд, що на 5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Базовий показник EBITDA зріс на 17,5% і досяг €516 млн. Чистий прибуток після сплати податків збільшився більш ніж на 52%.

Найбільшу частку доходу групі приніс саме бренд Pepco — його виторг становив €2,3 млрд. У компанії зазначають, що мережа вже шостий квартал поспіль демонструє стабільне зростання продажів.

