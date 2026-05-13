Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE

12–13 березня 2026 року Український фонд стартапів провів Pitch Days першої когорти програми Startup EDGE, яка реалізується за підтримки проєкту EU4Innovation East, що фінансується Європейським Союзом, співфінансується урядом Франції та реалізується Expertise France

Про це повідомила пресслужба Українського фонду стартапів.

За результатами першої хвилі грантової програми Startup EDGE надійшло 190+ заявок від українських pre-seed та seed стартапів з DeepTech, EdTech та GreenTech індустрій.

У межах пітчингів за гранти у розмірі €20 000 та €40 000 змагалися українські стартапи на стадіях pre-seed та seed відповідно.

Наглядова рада Фонду розвитку інновацій затвердила переможців першої когорти Startup EDGE – за результатами пітчингів 9 стартапів отримають гранти на загальну суму €300 000.

Гранти у розмірі €40 000 отримали 6 стартапів на стадії seed:

eXtra Vision – стартап, що завдяки медичній візуалізації та інтерактивним 3D-моделям допомагає хірургам краще розуміти просторову анатомію.

ComeBack Mobility – стартап, що розробляє насадки Smart Crutch Tips та персоналізовані протоколи навантаження для пацієнтів після переломів нижніх кінцівок.

MELT WATER Inc. – стартап, що розробляє кріогенну технологію і обладнання для очищення води без фільтрів і мембран шляхом контрольованого заморожування.

RobocodeXR – освітня платформа для навчання програмуванню вбудованих систем, робототехніки та інших STEM-дисциплін через віртуальну лабораторію з ефектом імерсивності. Threat Breaker – платформа кібербезпеки, що використовує ШІ для моніторингу і реагування та допомагає малому і середньому бізнесу захищати свої системи.

me – інноваційна платформа, що розвиває когнітивні навички дітей через онлайн-репетиторство з шахів у реальному часі.

Гранти у розмірі €20 000 отримали 3 стартапи на стадії pre-seed:

Antagonist AI – платформа для моделювання поведінки, яка вирішує проблему ШІ у стандартних взаємодіях LLM. Система використовує «High-Friction Agent» для імітації реального соціального тиску та «Director Agent» для адаптації сценарію до психометрії користувача.

Цифрова клініка сну «Dormeza» – екосистема для аналізу, моніторингу і відновлення сну. Об'єднує пристрій BioSleeper для корекції фізіології сну, платформу Dormeza OS та автоматизовану систему моніторингу порушень сну.

LeafWise – платформа, що переосмислює вибір декоративних рослин та створення ландшафтного дизайну. Інтеграція генеративного ШІ дозволяє користувачам візуалізувати і проєктувати зелені насадження прямо на фото своїх ділянок.

